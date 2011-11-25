به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد ذوالقدر جانشین سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم رزمایش بزرگ گردان های امام حسین (ع) لشگر عملیاتی 27 محمد رسول الله (ص) ضمن تبریک هفته بسیج یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به ویژه شهدای لشگر 27 محمد رسول الله (ص) را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه خداوند به ما توفیق داده که در این موجود مقدس و حی یعنی بسیج که امام راحل برای حفظ انقلاب، اسلام و ارزش های الهی و دینی بنیان نهاد به ایفای نقش بپردازیم، گفت: شما با خلوص نیت جان خود را در دست گرفته اید و برای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی به پا خاسته اید در حالی که هم اکنون خیلی ها در بستر گرم خود آرمیده اند و یا مشغول انجام تفریحات لذت بخشی هستند.

ذوالقدر با اشاره به اینکه خیلی از شهدا در دوران دفاع مقدس با اینکه امام راحل را ندیده بودند اما با کلام او به مجاهدت فی سبیل الله رفتند و به شهادت رسیدند، گفت: خیلی از شماها نیز امام راحل را ندیدید اما در راه امام هستید امامی که در وصیتنامه خود گفت با دلی آرام، قلبی شاد و ضمیری امیدوار به دیدار معبود خود می روم و آرزو می کنم که با بسیجیان خود محشور شوم.

وی افزود: البته امام (ره) برای جذب کسی این حرفها را نمی زد بلکه می دانست که چه انسان های والایی این تن پوش مقدس بسیج را می پوشند و برای جهاد آماده می شوند به طوری که اگر زندگی تک تک شهدای دفاع مقدس را به صورت فیلم درآوریم از آنان مانند افسانه ها یاد خواهد شد.

جانشین سپاه محمد رسول الله (ص) در بخش دیگری از سخنانش به سخنان برخی از سیاستمداران غربی اشاره کرد و افزود: برخی از آنها می گویند امروز در شیعیان ژنی وجود دارد که باعث می شود اینها حرف های فرماندهان و رهبران خود را گوش دهند و ما باید این ژن را پیدا کنیم و به سربازان خود تزریق کنیم تا آنها هم حرفهای ما را گوش کنند در حالیکه آنها جاهلند و نمی فهمند چون این ژن نیست بلکه روح خداست که در کالبد بسیجیان برای جهاد در راه خدا جمع می شود.

وی افزود: امروز آمریکایی ها و گاها اسرائیل دندان نشان می دهند و برکت خون شهدا و سدهای محکم و استوار شما دندان های آنها را خواهیم شکست.

ذوالقدر یادآور شد: امام بزرگوار چنان سیلی محکمی در سال 58 به صورت آمریکا زد که هنوز جایش بر صورت استکبار جهانی وجود دارد آنها آرزوی داشتن سفارتخانه در ایران را دارند به طوری که الان به دنبال تاسیس سفارتخانه مجازی در ایران هستند.

وی با بیان اینکه دشمن از این صفوف مستحکم بسیجیان دریادل جمهوری اسلامی ایران می ترسد، گفت: اگر هر کسی در جایگاه خود کارش را درست انجام دهد همه مردم ایران یکپارچه و منظم در برابر استکبار جهانی و ایادی آن ایستادگی خواهند کرد و ان شاء الله این کشور اسلامی که پرچمدار حقیقی ولایت است این پرچم را به دست صاحب اصلی آن خواهد سپرد.

گفتنی است در این مراسم از بسیجیان نمونه گردان های امام حسین لشگر عملیاتی 27 محمد رسول الله (ص) تهران با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.