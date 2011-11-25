نوع نگاه به فضای سبز شهر شیراز تغییر کند/ مشکل تامین آب داریم

علیرضا پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: خشکسالی های چند سال گذشته در استان و شهر شیراز مشکلاتی در جهت تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهری شیراز ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: طی دو سال اخیر اکثر چاه های شهرداری بیش از یک مرتبه کف شکن شده اند تا بتوانند آب مورد نیاز را تامین کنند.

شهردار شیراز با بیان اینکه باید در فضای سبز شهری از درختان سایه دار استفاده شود، تصریح کرد: فضای سبز شیراز باید از حالت گل و چمن خارج شود و بیشتر به سمت استفاده از درختان سایه دارد با مصرف آب کمتر حرکت کرد.

پاک فطرت یادآور شد: ساعات آبیاری فضای سبز شیراز تغییر کرده و سیع بر این است که آبیاری فضای سبز در ساعات بعد از ظهر و غروب انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که طرح ترافیک شیراز از چه زمانی آغاز خواهد شد، تاکید کرد: 95 درصد از طرح ترافیک شیراز در حال انجام است و پنج درصد دیگر نیز اعلام عدم تردد خودرو در محدوده ترافیکی شهر خواهد بود.

شهردار شیراز افزود: آموزش، فرهنگ سازی،ایجاد زیر ساختها از جمله مواردی است که به عنوان 95 درصد از این طرح مطرح است زیرا باید در مرحله اول بحث آموزش و فرهنگسازی را انجام داد.

پاک فطرت ادامه داد: باید زیر ساختهای اجرای این طرح را مد نظر قرار داد تا شهروندان با مشکلات مواجه نشوند و اجرایی کردن این طرح نیز ادامه داشته باشد نه اینکه مثل برخی از کلان شهرها پس از مدتی طرح با شکست مواجه شود.

وی با بیان اینکه ایجاد پارکینگ در شیراز یکی از اولویت های مهم در اجرای طرح ترافیک شهری به حساب می آید، گفت: در مقایسه با برخی از کلانشهرها کمبود پارکینگ در شیراز نداریم اما از طرفی پارکینگ مناسب در مناطق مورد نیاز وجود ندارد.