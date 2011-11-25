به گزارش خبرنگار مهر غفور حلمی در مراسم افتتاح دفتر مرکزی موسسه مالی و اعتباری میزان با اخذ مجوز از بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه موسسات مالی و اعتباری بازوی نظام بانکی کشور هستند و رقیب بانکها به شمار نمی آیند، گفت: این موسسات همسو با بانکها به نیازهای موجود در کشور پاسخ می دهند.

رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری میزان از اعلام آمادگی این موسسه به بانک مرکزی برای کمک به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری خبرداد و تصریح کرد: این موسسه به منظور همکاری با بانک مرکزی در این زمینه برنامه ریزی هایی را صورت داده است.

وی تاکید کرد: باید حاصل همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، مهار نقدینگی و جلوگیری از ورود ثروت به مسیرهای تورم‌زا و هدایت آن به سوی بخش‌های مولد اقتصاد باشد.

حلمی افزود: مؤسسات مالی و اعتباری در 15 سال اخیر برخی خلأهای بخش بانکی را پر کرده‌اند، فرمول‌های ساده در ارائه تسهیلات، فارغ بودن از اعطای تسهیلات در چارچوب‌های تکلیفی، آسان‌سازی و روان‌سازی امور بانکی، کمک به بخش‌های مولد نظیر صنعت، کشاورزی، بازرگانی، گردشگری و خدمات از جمله این خدمات مؤثر بوده است.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه مالی اعتباری میزان اظهارداشت: این مؤسسه هم اکنون 3 هزار سهامدار و بیش از 105 شعبه فعال داشته و کاملاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزی حرکت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه این موسسه می‌خواهد کاملاً در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت کند، افزود: این موسسه پیش از این به مدت 10 سال در استانهای 3 گانه خراسان فعالیت داشته و از هم اکنون فعالیت خود را رسما در تهران آغاز کرده است.