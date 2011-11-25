مهرام به سختی از سد جهش ترابری قم گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس آقاکوچکی‌ شامگاه پنج‌شنبه بعد از باخت تیمش مقابل مهرام تهران، صدرنشین لیگ برتر بسکتبال در هفته هشتم از دور رفت این مسابقات که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد در جمع خبرنگاران با ابراز رضایت از نحوه بازی تیمش در این دیدار حساس خانگی، تصریح کرد: با این بازی نشان دادیم روز به روز تیم خوبی می شویم و در لیگ این فصل قطعا عملکرد بهتری در هفته های آتی خواهیم داشت.



وی ادامه داد: در این دیدار یکی از بهترین بازی ما در هشت هفته گذشته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به نمایش در آمد و ثابت کردیم که جهش ترابری قم توانمندی‌های بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه در کوارتر دوم حتی توانستیم مهرام قدرتمند را با شکست بدرقه کنیم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم افزود: خوب می‌دانستم که بازی بسیار سختی پیش رو داریم و به همین خاطر بازیکنان را کاملا توجیه کرده بودم که باید با تمام توان بازی کنند‌ اما در جوانی و کم تجربگی تیم ما سبب شد نتوانیم برتری خود را به حریف دیکته کنیم.



وی عنوان کرد: البته در چند بازی قبل هم قدرت خود را نشان داده بودیم اما امروز تیم دیگری بودیم و این را پیش از این به اصحاب رسانه و مسئولان باشگاه گفته بودم که در تمام لحظات بازی تمام توان خود را برای ارائه بازی خوب و قابل قبول برابر تیم مهرام به کار می گیریم و مزاحم این تیم خواهیم بود.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم ابراز داشت: قول می دهم این باخت را در ادامه لیگ و به خصوص در نیم فصل دوم جبران می کنیم و از همه می خواهم کمی صبورانه تر منتظر بازی های خوب ما در ادامه لیگ برتر باشند.



آقاکوچکی تصریح کرد: برای هر لحظه مسابقه برنامه داشتیم و تک تک نفرات حریف را به خوبی می‌شناختم، ضمن اینکه خوب می‌دانستم که آنها بازیکنان بزرگی دارند هم ملی‌پوشان و هم چهره‌های خارجی آنها عالی بودند و بیشتر توان بازیکنان شاخص ما صرف مهار آنها شد.



وی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که مهرام همیشه مهرام است زیرا آنها تیمی هستند که بازی های قبل خود را با اختلاف‌ به پیروزی رسیده بودند و با تفکر کسب پیروزی دیگری نیز به قم آماده بودند اما ما هم ثابت کردیم تیم توانمندی هستیم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم ابراز داشت: در طول زمان‌های مسابقه به خوبی و با استفاده از تاکتیک‌های مناسب راه پوئن‌گیری بازیکنان سرشناس مهرام را بستیم اما به هر حال آنها تیمی هستند که نیازی نیست مربی از کنار زمین هدایتشان کند و به خوبی شرایط و لحظات مسابقه را تشخیص می‌دهند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.



گفتنی است: جهش ترابری قم در دیداری خانگی از هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور شامگاه پنجشنبه در خانه برابر مهرام قهرمان آسیا تن به شکست 100 بر 64 داد.