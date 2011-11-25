  1. استانها
  2. گلستان
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

گرزین در گفتگو با مهر:

راههای 30 روستای کوهستانی علی آبادکتول بازگشایی شد

راههای 30 روستای کوهستانی علی آبادکتول بازگشایی شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری علی آبادکتول از بازگشایی و برفروبی راههای 30 روستای دهنه محمد آباد و فاضل آباد خبر داد.

اسماعیل گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با بارشهای برف از نیمه شب گذشته در منطقه، عملیات برف روبی در راههای کوهستانی منطقه نیز آغاز شد.

وی اظهار داشت: هم اینک تمامی راههای روستاعی، فرعی و اصلی منطقه باز است و تردد در آن جریان دارد.

وی از رانندگان خواست هنگام تردد از مسیرهای کوهستانی نسبت به رعایت موارد ایمنی توجه کافی داشته باشند.

بارش برف از نیمه شب گدشته مناطق مختلف گلستان از جمله شهرهای گرگان و علی آباد کتول را سفید پوش کرد.

همچنین این بارشها و نفوذ سامانه باران زا موجب کاهش محسوس دمای هوای استان گلستان شده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 1468785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها