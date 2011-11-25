راههای 30 روستای کوهستانی علی آبادکتول بازگشایی شد

اسماعیل گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با بارشهای برف از نیمه شب گذشته در منطقه، عملیات برف روبی در راههای کوهستانی منطقه نیز آغاز شد.

وی اظهار داشت: هم اینک تمامی راههای روستاعی، فرعی و اصلی منطقه باز است و تردد در آن جریان دارد.

وی از رانندگان خواست هنگام تردد از مسیرهای کوهستانی نسبت به رعایت موارد ایمنی توجه کافی داشته باشند.

بارش برف از نیمه شب گدشته مناطق مختلف گلستان از جمله شهرهای گرگان و علی آباد کتول را سفید پوش کرد.

همچنین این بارشها و نفوذ سامانه باران زا موجب کاهش محسوس دمای هوای استان گلستان شده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.