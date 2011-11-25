مازندران میزبان مسابقات اسکیت اسپید اسلالوم کشوری شد

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارمین دوره مسابقات اسکیت اسپید اسلالوم کشور، روزهای 24 و 25 آذرماه در دو بخش آقایان و بانوان در شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات در دو رده سنی کمتر از 14 و بالای 14 سال با حضور حدود 12 استان کشور که در این کمیته فعالیت بیشتری دارند، برگزار می شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران ادامه داد: مسابقات بخش بانوان، بیست و چهارم آذرماه و مسابقات مردان بیست و پنجم آذرماه در سالن ورزشی حجاب شهرستان بابلسر برگزارمی شود.

خیری نیا یادآورشد: در سومین دوره مسابقات اسکیت اسپید اسلالوم کشور که پارسال به میزبانی مازندران در قائم شهر برگزار شد، تیمهای دختر و پسر مازندرانی به ترتیب مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کردند.

وی اضافه کرد: هیئت اسکیت مازندران برای برگزاری هرچه بهتراین مسابقات آمادگی کامل دارد و در روزهای آینده امکانات مورد نیاز را فراهم خواهد کرد.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با اشاره به اینکه این مسابقات به صورت آزاد برگزار و محدویتی برای حضور شرکت کنندگان استانها وجود ندارد، تصریح کرد: درمجموع هر استان می تواند با 12 اسکیت باز دراین مسابقات شرکت کند.

خیری نیا از اداره ورزش و جوانان بابلسر و هیئت اسکیت این شهرستان برای قبول میزبانی این دوره از مسابقات مسابقات اسکیت کشوری قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه این رشته ورزشی نوپا است و نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارد، افزود: هم اکنون بیش از 30 اسکیت باز مازندرانی در بخش استالوم فعالیت می کنند که بیشتر این اسکیت بازان از شهرستان بابل هستند.

بیش از دو هزار ورزشکار مازندرانی در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.