وضعیت داوری لیگ یک خطرناک است/ داور نخواست برای شهرداری پنالتی بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آلفردو کاسیمیرو پنجشنبه شب پس از شکست 3 بر 2 شهرداری بندرعباس مقابل پیکان تهران در هفته هشتم لیگ یک در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تیم ما در این دیدار بازی خوبی را به نمایش گذاشت اما متاسفانه بازیکنان ما موقعیتهای زیادی را از دست دادند.

وی ادامه داد: تیم پیکان در این دیدار بهتر از شهرداری بازی نکرد و اگر اشتباهات بسیار زیاد داور نبود قطعا تیم ما می توانست در این دیدار به برتری برسد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با اشاره به اشتباهات تاثیر گذار داور مسابقه در این دیدار، عنوان کرد: بد شانسی ما این بود که داور یا صحنه پنالتی ما را ندید و یا نخواست این پنالتی را بگیرد و اگر داور آن پنالتی را به سود ما اعلام می کرد قطعا در این دیدار شکست نمی خوردیم.

کاسیمیرو افزود: من نمی خواهم اشتباهات داوری را بهانه ای برای شکست شهرداری قرار دهم اما آن پنالتی حق تیم ما بود و من هیچ ترسی ندارم از اینکه بگویم داور یا بیشتر از این از داوری چیزی نمی دانست و یا نخواست پنالتی را به سود ما بگیرد.

وی به وضعیت بد داوری در لیگ یک اشاره کرد و بیان داشت: با این وضعیت خطرناک داوری که به نظر می رسد داوران نمی خواهند برخی خطاها را بگیرند نمی دانم چگونه باید به لیگ برتر صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس عنوان کرد: هنوز بازی های زیادی تا پایان لیگ یک باقی مانده که امیدوارم بتوانیم با وجو داوری های ضعیف نتایج خوبی را در ادامه کسب کنیم.