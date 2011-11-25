به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه خبر انتخاب "کمال الجنزوری" 77 ساله به عنوان نخست وزیر جدید مصر تنها از شبکه های تلویزیونی و اینترنتی اعلام شده است، اما برخی جریانها در موافقت و مخالفت با آن مواضعی را اتخاذ کرده اند.

برخی منابع آگاه مصری از ساعاتی پایانی شب گذشته خبری را روی خروجی خود قرار دادند که در طی آن اعلام شد: الجنزوری که در رژیم مبارک نیز سابقه نخست وزیری دارد مامور تشکیل دولت نجات ملی شده و البته این مسئولیت را در وهله نخست قبول کرده است.

پایگاه خبری روزنامه الاهرام و برخی شبکه های تلویزیونی مصر در این باره اعلام کردند: الجنزوری که سابقه نخست وزیری در رژیم مبارک را طی سالهای 1996 تا 1999 را داشته برای تشکیل دولت نجات ملی انتخاب شده است.

اما "سمیر حسن" خبرنگار شبکه الجزیره در قاهره در گزارشی نوشت : با وجود دیدار اخیر ژنرال طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی با کمال الجنزوری، اما همچنان ابهاماتی در مسئله انتخاب وی وجود دارد.



تصویری از دیدار طنطاوی و الجنزوری

بر این اساس با وجود اعلام رسانه ای این موضوع، اما شورای نظامی حاکم بر مصر تاکنون بیانیه ای رسمی در خصوص تایید و یا تکذیب آن صادر نکرده است. خبرنگار الجزیره همچنین تاکید کرد برخی رسانه های مصری نیز که این خبر را منتشر کردند ساعاتی بعد تکذیبیه آن را منتشر کردند.

از سوی دیگر برخی از جریانهای مصری از جمله جنبش ششم آوریل (از احزاب اصلی حاضر در میدان التحریر)، حزب الثوره، ائتلاف التیار مصر با انتخاب الجنزوری به عنوان نخست وزیر جدید مخالفت کردند. معترضان در میدان التحریر نیز معتقدند الجنزوری از مهره های رژیم گذشته است و نباید مامور تشکیل دولت نجات ملی شد.

این در حالی است که برخی احزاب قدیمی مصر با انتخاب الجنزوری به عنوان نخست وزیر در دولت نجات ملی که اختیارات شورای نظامی به آن واگذار خواهد شد موافق هستند.

"سلیم العوا" از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحیات مصر اظهار داشت : الجنزوری شخصیتی لایق بوده که تحمل پذیرش مسئولیت جدید را دارد.

وی با اشاره به اینکه وی حتما مخالفان و در عین حال حامیانی دارد، افزود: برخی فکر می کنند که وی جزئی از رژیم گذشته است، البته با تمام این مسائل فکر می کنم جبهه حامیان وی از جبهه مخالفانش قویتر باشد.

پایگاه الکترونیکی روزنامه الیوم السابع مصر نیز با اشاره به انتخاب الجنزوری به عنوان نخست وزیر اظهار داشت : پس از حضور 11 ساله الجنزوری در سایه، (نخست وزیری در رژیم مبارک طی سالهای 1996 تا 1999) وی بار دیگر به دربهای ساختمان نخست وزیر نزدیک شد.

وی در گذشته به سوء استفاده از قدرت متهم شده بود، رابطه خوبی با رسانه ها ندارد و میزان احترامش به مردم در سطح پایینی قرار دارد. الجنزوری در حیات سیاسی یک نقطه مبهم دارد و آن هم این است که به چه دلیل از نخست وزیری در رژیم مبارک کناره گیری کرده که همچنان ابهامات آن رفع نشده است.