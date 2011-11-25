به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور افزایش ارتقاء آگاهی مردم در حوزه سلامت برنامه "سیب" شب‌های پنجشنبه ساعت 20از شبکه تهران پخش می‌شود. این برنامه تاکنون صبح روزهای زوج از این شبکه روی آنتن می‌رفت.

برنامه "سیب" یک برنامه سلامت محور است که در آن علاوه بر حضور کارشناسان و صاحب‌نظران تراز اول کشور که به عنوان مهمان دعوت می‌شوند خود مردم نیز حضور دارند و دیدگاه‌های آنها نیز که ممکن است گاهی با واقعیت فاصله داشته باشد، مطرح شده و درباره آن بحث می‌شود.

- پخش مجموعه مستند "مدار 10 درجه" به کارگردانی مهرداد طاهری و تهیه‌کنندگی عبدالرحیم زارع یکتا از پنجم آذر ماه ساعت 23:30 از شبکه سه شروع می‌شود. این مجموعه محصول گروه اجتماعی شبکه سه سیما و با همکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای به بحران دزدان دریایی سومالی و سفر ناوگروه اعزامی نداجا به خلیج عدن می‌پردازد.

- برنامه‌های محرم شبکه یک اعلام شد. "مکن ای صبح طلوع" ساعت سه بامداد، "عقیق" ساعت 22، "زیارت وارث" ساعت 17، سخنرانی ویژه محرم ساعت 10 صبح، "آفتاب شرقی" ساعت 11:40، "درس‌هایی از قرآن" ساعت 19:40، "طرحی برای فردا" ساعت18، سخنرانی مهدیه تهران، دعای ندبه ساعت 6 صبح، "هنگام درنگ" ساعت دو بامداد، "روایت عشاورا" ساعت 18:30، "مختارنامه" ساعت 20، مستند "عاشورا ضیافت الهی"، "یک صحرا عطش" ساعت 23 و فیلم‌های تلویزیونی "بیا می بخشیم"، "نقش لیلی"، "پیش خواهد آمد" و"یک اشتباه کوچولو" دهه محرم از شبکه یک پخش می‌شود.

- شبکه سه در ایام محرم برنامه‌های "سمت خدا" هر روز به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 13:30، "زنده عشق" هر روز به جز جمعه‌ها ساعت 16:15، "محرم در ایران" از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 15:45، "نجوا" و "حقیقت پنهان" هر روز، "لحظه‌های بارانی" شنبه و دوشنبه ساعت 17:15، "مرثیه خوانی"، "مصباح" و سخنرانی مذهبی هر روز، "طریق الحسن" و "کتابخانه" آماده پخش کرده است.

- محمدمهدی قاسمی، مدیر شبکه آموزش سیما از پخش بیش از 5 هزار دقیقه ویژه برنامه در ماه محرم خبر داد.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: از مدت‌ها قبل و با توجه به اهمیت واقعه عاشورا و ماه محرم تولید ویژه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم که حاصل آن تهیه و تولید 173 برنامه و در مجموع 5237 دقیقه ویژه برنامه در طول ماه محرم است.

قاسمی افزود: این تعداد ویژه برنامه از طریق 14 برنامه مختلف در ایام محرم روی آنتن شبکه آموزش می‌رود که شامل "صبحی دیگر" 10 برنامه 90 دقیقه‌ای، "کیمیا" 10 برنامه 50 دقیقه‌ای، برنامه "گل آموز" 10 برنامه 60 دقیقه‌ای، "حوالی هفت" 15 برنامه 50 دقیقه‌ای، "رادیو هفت" 10 برنامه 60 دقیقه‌ای، "ایران زیبا" 15 برنامه 10 دقیقه‌ای،"مقتل خوانی" 15 برنامه 30 دقیقه‌ای،"دود عود" 5 برنامه 30دقیقه‌ای،"حسین محور وحدت" 2 برنامه 23 دقیقه‌ای،"معراج عشق" 12 برنامه 45 دقیقه‌ای،"نغمه‌های عاشورایی" 12 برنامه 15 دقیقه‌ای،"حماسه کربلا" 30 برنامه 15 دقیقه‌ای، "مشاعره آئینی" 11 برنامه 50 دقیقه‌ای و "ویژه برنامه‌های عزاداری" 16 برنامه 10 دقیقه‌ای می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: اولین برنامه از ویژه برنامه‌های ماه محرم شبکه از امشب با نام "سلام بر حسین" به مدت 10 شب روی آنتن خواهد رفت.

مدیر شبکه آموزش سیما در ادامه بیان داشت: این برنامه شاید اولین برنامه در تاریخ رسانه ملی باشد که با حضور چهره‌های شاخص عرصه مداحی در کشور و با موضوع آموزش اصولی ستایشگری و مداحی روی آنتن خواهد رفت و مطمئنا با توجه به اینکه سطح مباحثی که در آن مطرح می‌شود بسیار بالا است با استقبال مخاطبان روبرو خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: شبکه آموزش برای تمام مناسبت‌ها ویژه برنامه‌های مختلفی را در دست تولید دارد که به خصوص برای دهه مبارک فجر و عید سعید نوروز برنامه‌های متنوعی در راستای اهداف شبکه که آموزش غیر مستقیم برای تمامی گروه‌های سنی است را در دست تولید داریم.