اتحادیه تکواندوی آسیا با پیشنهاد پولادگر موافقت کرد/ دیدار دوستانه آسیا و اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاستگذاری و مجمع عمومی اتحادیه تکواندوی آسیا صبح امروز جمعه در هتل "الکساندر" شهر بانکوک تایلند برگزار و طی آن در خصوص مسائل مختلف تکواندوی قاره کهن بحث و تبادل نظر شد. جلسه اتحادیه تکواندوی آسیا با حضور تمامی اعضا برگزار و در مورد قوانین جدید تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
براین اساس با پیشنهاد سیدمحمد پولادگر و موافقت اعضا مقرر شد از این پس مرکز اتحادیه تکواندو آسیا فقط مختص به کره جنوبی نباشد و هر کشوری که کاندیدای میزبانی از تشکیلات این اتحادیه بود، دفتری را به عنوان مرکز اتحادیه در کشور خود تشکیل دهد. این موضوع مورد استقبال سایر اعضا نیز قرار گرفت و در اساسنامه اتحادیه تکواندوی آسیا گنجانده خواهد شد.
همچنین در مورد دیدار دوستانه تیمهای تکواندو منتخب آسیا و اروپا نیز صحبت شد که در این خصوص بنابر پیشنهاد رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان قرار شد دیدار دوستانه تیمهای منتخب آسیا و اروپا در سنین بین 18 و 23 سال برگزار شود که مورد پذیرش قرار گرفت.
علاوه براین در مورد برگزاری مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا در ویتنام نیز چند کشور اعتراض داشتند که رقابتهای نوجوانان آسیا و پومسه بزرگسالان به صورت همزمان برگزار شود. در این رابطه اتحادیه تکواندوی آسیا اعلام کرد که این موضوع در ویتنام بررسی و نتیجه آن بزودی اعلام خواهد شد.
قابل ذکر است رقابتهای تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا از فردا شنبه با حضور دو نماینده ایران در بخش بانوان برگزار خواهد شد.
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