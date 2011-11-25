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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

اتحادیه تکواندوی آسیا با پیشنهاد پولادگر موافقت کرد/ دیدار دوستانه آسیا و اروپا

اتحادیه تکواندوی آسیا با پیشنهاد پولادگر موافقت کرد/ دیدار دوستانه آسیا و اروپا

اعضای شورای سیاستگذار اتحادیه تکواندوی آسیا با پیشنهادات رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاستگذاری و مجمع عمومی اتحادیه تکواندوی آسیا صبح امروز جمعه در هتل "الکساندر" شهر بانکوک تایلند برگزار و طی آن در خصوص مسائل مختلف تکواندوی قاره کهن بحث و تبادل نظر شد. جلسه اتحادیه تکواندوی آسیا با حضور تمامی اعضا برگزار و در مورد قوانین جدید تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

براین اساس با پیشنهاد سیدمحمد پولادگر و موافقت اعضا مقرر شد از این پس مرکز اتحادیه تکواندو آسیا فقط مختص به کره جنوبی نباشد و هر کشوری که کاندیدای میزبانی از تشکیلات این اتحادیه بود، دفتری را به عنوان مرکز اتحادیه در کشور خود تشکیل دهد. این موضوع مورد استقبال سایر اعضا نیز قرار گرفت و در اساسنامه اتحادیه تکواندوی آسیا گنجانده خواهد شد.

همچنین در مورد دیدار دوستانه تیم‌های تکواندو منتخب آسیا و اروپا نیز صحبت شد که در این خصوص بنابر پیشنهاد رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان قرار شد دیدار دوستانه تیم‌های منتخب آسیا و اروپا در سنین بین 18 و 23 سال برگزار شود که مورد پذیرش قرار گرفت.

علاوه براین در مورد برگزاری مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا در ویتنام نیز چند کشور اعتراض داشتند که رقابت‌های نوجوانان آسیا و پومسه بزرگسالان به صورت همزمان برگزار شود. در این رابطه اتحادیه تکواندوی آسیا اعلام کرد که این موضوع در ویتنام بررسی و نتیجه آن بزودی اعلام خواهد شد.

قابل ذکر است رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا از فردا شنبه با حضور دو نماینده ایران در بخش بانوان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1468803

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