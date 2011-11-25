جزئیات نامه ییلدیز به رستم قاسمی/ چراغ سبز ترکیه برای ترانزیت گاز ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با ارسال نامه ای به رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران موافقت رسمی دولت آنکارا برای ترانزیت گاز طبیعی ایران به کشورهای مختلف اروپایی از مسیر ترکیه را اعلام کرد.

جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم با تایید موافقت نامه رسمی دولت ترکیه برای ترانزیت گاز طبیعی ایران، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در روزهای اخیر به طور متوسط روزانه 30 تا 32 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ایران به کشورهای همسایه از جمله ترکیه صادر شده است.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند با موافقت رسمی دولت ترکیه برای ترانزیت گاز طبیعی ایران، امکان اجرای نخستین قرارداد صادرات گاز ایران به شرکت ای.جی.ال سوئیس نهایی شود.

با حضور مسئولان بلند پایه امور خارجه و انرژی تهران- ژنو، شرکت ملی صادرات گاز ایران و ای.جی.ال سوئیس اسفند ماه سال 1386 یکی از بزرگترین قراردادهای صادرات گاز را امضا کرده بودند.



بر اساس این توافق 25 ساله، ایران باید از ابتدای سال 2009 میلادی در فاز نخست سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز به این کشور اروپایی صادر می کرد که مطابق برنامه زمان بندی تعریف شده باید حجم صدور گاز تا سال 2012 میلادی به 5 میلیارد متر مکعب در سال افزایش می یافت.



قرارداد گازی تهران – ژنو از بخشهای مختلفی تشکیل شده که مذاکرات برای نهایی کردن قرارداد عملیاتی Operation Agreement و قرارداد تخصیص Agreement Allocation در حال انجام است.



حسین بیدارمغز هم پیشتر درباره دلایل تاخیر در اجرای قرارداد فروش گاز طبیعی به شرکت ای.جی.ال سوئیس به مهر، گفته بود: در حال حاضر عامل تاخیر در فروش گاز طبیعی به این کشور اروپایی به دلیل مسائل فنی بوده است.



مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با یادآوری اینکه در شرایط فعلی هیچگونه مشکلی بین ایران و این شرکت سوئیسی برای صادرات گاز طبیعی وجود ندارد، تاکید کرده بود: تحریم گاز ایران توسط شرکت ای.جی.ال سوئیس به هیچ وجه صحت ندارد.



این مقام مسئول، اظهار کرده بود: هم اکنون از نظر قراردادی و حقوقی هیچگونه مشکلی با این شرکت خارجی برای صادرات گاز نداریم.

به گزارش مهر، بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید سهم ایران در تجارت جهانی گاز به 10 درصد افزایش یابد که در این صورت باید سالانه به بیش از 100 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.