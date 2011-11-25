به گزارش خبرگزاری مهر، "رسانه جدید و فناوری اطلاعات؛ فرصتها و چالشها" شعار همایش امسال عنوان و عبدالله ترکی دبیرکل انجمن جهانی اسلام بعنوان یکی از شرکت کنندگان این همایش معرفی شده است .

گروهی از پژوهشگران و کارشناسان رسانه‌های گروهی اسلامی و غیر اسلامی از کشورهای عربستان، سودان، مصر، مالزی، اندونزی، پاکستان، هلند، امارات، آمریکا و انگلیس در همایش رسانه اسلامی جاکارتا حضور خواهند داشت.

معرفی رسالت جهانی اسلام، تبیین قدرت اسلام در نشر اصول میانه‌روی و مقابله با افراط گرایی از جمله اهداف این همایش عنوان شده است.