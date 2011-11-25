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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

همایش رسانه اسلامی برگزار می‌شود

همایش رسانه اسلامی برگزار می‌شود

دومین همایش بین‌المللی رسانه‌ اسلامی از سوی دبیرخانه انجمن جهانی اسلام، 22 تا 24 آذرماه در جاکارتای اندونزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رسانه جدید و فناوری اطلاعات؛ فرصتها و چالشها" شعار همایش امسال عنوان و عبدالله ترکی دبیرکل انجمن جهانی اسلام بعنوان یکی از شرکت کنندگان این همایش معرفی شده است .

گروهی از پژوهشگران و کارشناسان رسانه‌های گروهی اسلامی و غیر اسلامی از کشورهای عربستان، سودان، مصر، مالزی، اندونزی، پاکستان، هلند، امارات، آمریکا و انگلیس در همایش رسانه اسلامی جاکارتا حضور خواهند داشت.

معرفی رسالت جهانی اسلام، تبیین قدرت اسلام در نشر اصول میانه‌روی و مقابله با افراط گرایی از جمله اهداف این همایش عنوان شده است.

کد مطلب 1468806

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