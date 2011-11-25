83 هزار متر مربع زمین در مازندران بیت المال بازگردانده شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل اموال و املاک مازندران گفت: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال در منابع طبیعی استان، بالغ بر 83 هزار متر مربع زمین به ارزش تقریبی 112 میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده شد.