83 هزار متر مربع زمین در مازندران بیت المال بازگردانده شد

حسن بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل شرایط جغرافیایی مازندران اموال بیت المال از سوی متجاوزان تصرف یا در صدد ایجاد آثاری برای تصرف این اراضی هستند که این موارد سب ضررفراوان به بیت المال می شود.
وی ادامه داد: این اداره کل با همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال، تمامی تلاش خود را در این امر به کار بسته و علیرغم وجود مشکلات فراوان موفقیت های بسیاری در جهت احقاق حق و صیانت از بیت المال بدست آورده است.
آهنی در خصوص عملکرد این بنیاد در هفت ماه نخست سال جاری گفت: با صدور 176 رای در محاکم قضایی بالغ بر 83 هزار متر مربع زمین به ارزش تقریبی 112 میلیارد ریال به بیت المال بازگشت.
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
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