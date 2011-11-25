چلسی مشکل روحی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاک عضوی از تیم بایرلورکوزن در پیروزی 2 بر یک مقابل چلسی در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان بود.

بر پایه گزارش ساکرنت، این بازیکن چهار فصل را با تیم آبی‌های لندن در ورزشگاه استمفوردبریج سپری کرد و به همراه این تیم 6 عنوان قهرمانی کسب کرد.

وی افزود: ما از قبل بازی می دانستیم که آنها در لحظات دشواری به سر می برند. اما وقتی درون زمین مقابل تیمی قرار می گیرید به معنای واقعی پی می برید که چه خبر است. ما در هر دقیقه بازی مقابل چلسی این موضوع را حس کردیم به ویژه در آغاز مسابقه. آنها به اندازه‌ای که باید قوی نبودند.

بالاک ادامه داد: حتی وقتی آنها یک بر صفر جلو بودند ما این مشکل را حس می کردیم. آنها قدرت ذهنی نداشتند و ما این را در زمین حس می کردیم. من چهار سال برای چلسی بازی کرده‌ام و می دانم که آبراموویچ چقدر سریع اقدام به تعویض مربیان می کند.

وی تصریح کرد: مربیگری در این تیم برای مربیان بسیار دشوار است. البته فقط این مربیان نیستند که در این تیم مشکل دارند بلکه بازیکنان نیز هستند. با هر شکست، شما می توانید ببینید که چقدر اعتماد به نفس بازیکنان از دست می رود و شما باید به اصل خود بازگردید البته با خواسته‌هایی که آنها دارند، کار دشوار است.