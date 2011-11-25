تصویب 6 طرح در کارگروه اشتغال/ لرستان صاحب رصدخانه می شود

حامد ویس کرمی صبح جمعه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کارگروه اشتغال استان تعداد پنج طرح کشاورزی و یک طرح دانش بنیان به تصویب رسید.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای این تعداد طرح اشتغالزا عنوان کرد: اعتبار اختصاص یافته برای طرح های کشاورزی تصویب شده در این جلسه بیش از 327 میلیون تومان بوده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان بیان داشت: میزان اشتغالی که از این طرح ها در لرستان ایجاد خواهد شد 24 نفر است.

ویس کرمی ادامه داد: این تعداد طرح شامل سه طرح پروار بندی بره، یک طرح پرورش بوقلمون و یک طرح پرورش ماهی در بخش کشاورزی بوده است.

وی افزود: همچنین در کارگروه اشتغال استان لرستان یک طرح رصد خانه نجوم با اشتغال 16 نفر نیز به تصویب رسید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان پیرامون جزئیات این رصد خانه به مهر گفت: این رصد خانه دارای ظرفیت بازدید بیش از 90 هزار نفر دانش آموز و دانشجو است.

ویسکرمی این طرح را در راستای جذب گردشگر به استان مهم ارزیابی کرد و گفت: این رصد خانه در ارتفاع 1700 متر بالاتر از سطح زمین ساخته می شود و از اثرات گرد و غبار و آلودگی نوری به دور است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این طرح دانش بنیان علاوه بر توسعه اشتغال زمینه جذب گردشگران و علاقمندان به نجوم در استان فراهم خواهد شد.