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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

ویس کرمی به مهر خبر داد:

تصویب 6 طرح در کارگروه اشتغال/ لرستان صاحب رصدخانه می شود

تصویب 6 طرح در کارگروه اشتغال/ لرستان صاحب رصدخانه می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از تصویب شش طرح در کارگروه اشتغال این استان خبر داد.

حامد ویس کرمی صبح جمعه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کارگروه اشتغال استان تعداد پنج طرح کشاورزی و یک طرح دانش بنیان به تصویب رسید.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای این تعداد طرح اشتغالزا عنوان کرد: اعتبار اختصاص یافته برای طرح های کشاورزی تصویب شده در این جلسه بیش از 327 میلیون تومان بوده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان بیان داشت: میزان اشتغالی که از این طرح ها در لرستان ایجاد خواهد شد 24 نفر است.

ویس کرمی ادامه داد: این تعداد طرح شامل سه طرح پروار بندی بره، یک طرح پرورش بوقلمون و یک طرح پرورش ماهی در بخش کشاورزی بوده است.

وی افزود: همچنین در کارگروه اشتغال استان لرستان یک طرح رصد خانه نجوم با اشتغال 16 نفر نیز به تصویب رسید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان پیرامون جزئیات این رصد خانه به مهر گفت: این رصد خانه دارای ظرفیت بازدید بیش از 90 هزار نفر دانش آموز و دانشجو است.

ویسکرمی این طرح را در راستای جذب گردشگر به استان مهم ارزیابی کرد و گفت: این رصد خانه در ارتفاع 1700 متر بالاتر از سطح زمین ساخته می شود و از اثرات گرد و غبار و آلودگی نوری به دور است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این طرح دانش بنیان علاوه بر توسعه اشتغال زمینه جذب گردشگران و علاقمندان به نجوم در استان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 1468810

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