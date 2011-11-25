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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

خبر فوری/

موضع جدید ترکیه علیه سوریه/ مخالفت روسیه با تحریم و قطعنامه ضد سوری

موضع جدید ترکیه علیه سوریه/ مخالفت روسیه با تحریم و قطعنامه ضد سوری

روسیه در واکنش به افزایش فشارها و اقدامات غربی ها علیه سوریه بر مخالفت خود با قطعنامه ها و تحریمها علیه این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در خبری فوری گزارش داد : روسیه اعلام کرد اوضاع سوریه نیاز به قطعنامه ها و تحریمها ندارد، بلکه به گفتگوی ملی نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو خواهان توضیح درباره درخواست فرانسه برای ایجاد گذرگاه های انسانی امن در سوریه شده است.

این در حالی است که ترکیه در ادامه مواضع سئوال برانگیز خود علیه سوریه ادعا کرده است مهلت اتحادیه عرب به سوریه درباره پروتکل ناظران آخرین فرصت است.

احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته است مهلت اتحادیه عرب، فرصت جدید و آخرین فرصت به دمشق است.

کد مطلب 1468811

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