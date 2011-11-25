لئوناردو داوینچی آماده عزیمت به مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، "چارلز الاچی"، مدیر لابراتوار Jet Propulsory ناسا ماه می اظهار داشت: "از آنجا که نبوغ لئوناردو داوینچی پایه های درک پرواز پرندگان و درک اشیای پرنده ای چون هواپیماها را بنیان گذاشت، هربار که سوار هواپیما می شویم، باید به این دانشمند فکر کنیم."

همزمان با این اظهارات، آژانس فضایی اروپا و بخش اخبار علمی Tgr Leonardoشبکه "رای 3" ایتالیا اعلام کردند که در داخل کاوشگر Curiosity(کنجکاوی) ناسا ریزتراشه ای را قرار خواهند داد که محتوی دو اثر معروف این نابغه عصر رنسانس است.

براساس گزارش آنسا، این دو اثر معروف لئوناردو شامل پرتره ای است که داوینچی از خود کشیده و دست نوشته "رمز پرواز" است که اسکن شده و به صورت فایلهای ذخیره شده در یک ریز تراشه قرار گرفته اند.

"رمز پرواز" محتوی 18 صفحه متن و طراحی است که لئوناردو آن را در سال 1505 نوشت. داوینچی در همین سال تابلوی معروف مونالیزا یا لبخند ژکوند را نقاشی کرد.

در این برگه ها که در تورینو نگهداری می شوند قوانینی تعریف شده اند که نشان می دهند پرندگان و حتی اشیای سنگین تر چگونه در هوا پرواز می کنند.

کاوشگر Curiosityروز شنبه 26 نوامبر در ساعت 18:32 به وقت کشورمان از پایگاه فلوریدا به سمت مریخ پرتاب می شود و در آگوست 2012 در حفره "گیل" (تندباد) بالای یک کوه به ارتفاع 5 هزار متری در مریخ فرود می آید.

هدف ماموریت این روبات ناسا مطالعه بر روی خاک مریخ است. این کاوشگر در سیاره سرخ با کمک 10 دستگاه علمی خود به دنبال حیات میکروبی و ترکیبات شیمیایی سازگار با حیات خواهد گشت.