شعبات قضایی ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مازندران تشکیل می شود

حجت الاسلام حسین طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انتخابات را در نظام مقدس جمهوری اسلامی مظهر مشارکت مردم در سرنوشت کشور دانست.

وی گفت: یکی از ویژگی های منحصر به فرد این انقلاب،از بدو پیروزی تا کنون برگزاری انتخاباتی سالم همراه با حضور پر شور مردم در صحنه های مختلف انقلاب است که به تعبیر مقام معظم رهبری، نمادی از مردم سالاری دینی به مفهوم واقعی در آن متجلی می شود.

طالبی با بیان اینکه همه مسئولان باید با ایجاد آمادگی های لازم امکان برگزاری یک انتخابات سالم را فراهم کنند افزود: باید با استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری در حدود قوانین و مقررات آرامش اجتماعی را در فضای جامعه ایجاد کنیم.

وی از تشکیل شعبات قضایی ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خبر داد و اضافه کرد: این شعبات در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در دادگستری های استان تشکیل می شود.

طالبی با تاکید بر ضرورت تلاش در جهت کاهش و پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسو سازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازات های آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکل ها، نامزدهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاههای اجرایی، روسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی علاوه بر نقش موثر در پیشگیری از جرایم انتخاباتی موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقا امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد.