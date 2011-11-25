  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

5261 هیئت مذهبی ملزومات خود را تهیه کردند

5261 هیئت مذهبی ملزومات خود را تهیه کردند

طی 3 روز ابتدایی نهمین دوره نمایشگاه فرهنگی عطر سیب، 5 هزار و 261 مسجد، حسینیه و هیئت شهر تهران، اعتبار اهدایی خود را دریافت و از نمایشگاه خرید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ تا پنجشنبه 3 آذر،615 مسجد، 544 حسینیه، 2هزار و 154 هیئات مستمر، هزار و 736 هیئت مناسبتی، 109 هیئت دانش آموزی و 103 هیئت دانشجویی با مراجعه به فرهنگسرای بهمن و شرکت در نمایشگاه عطر سیب،
1میلیارد تومان از اعتبار 3 میلیاردی اهدایی به محافل حسینی را به خود اختصاص داده اند.

14درصد اعتبار مصرفی به شکل نقدی توسط شهروندان و مسئولان هیئت ها به سبب تمایل به اضافه خرید از سقف اعتبار اهدایی جذب شده و محصولات فرهنگی، اقلام آشپزخانه ای و سیستم صوت، بیشترین میزان استفاده از اعتبار اهدایی و فروش نقدی را داشته است.

نهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب، 1 تا8 آذر ماه به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور کمک به تجهیز محافل حسینی، پذیرای عموم شهروندان و مسئولان 13هزار و پانصد مسجد، حسینیه و هیئت شهر تهران با اعتباری بالغ
بر 30 میلیارد ریال است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن گویای 1837 تماس بگیرند.
 

کد مطلب 1468816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها