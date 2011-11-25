5261 هیئت مذهبی ملزومات خود را تهیه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ تا پنجشنبه 3 آذر،615 مسجد، 544 حسینیه، 2هزار و 154 هیئات مستمر، هزار و 736 هیئت مناسبتی، 109 هیئت دانش آموزی و 103 هیئت دانشجویی با مراجعه به فرهنگسرای بهمن و شرکت در نمایشگاه عطر سیب،

1میلیارد تومان از اعتبار 3 میلیاردی اهدایی به محافل حسینی را به خود اختصاص داده اند.



14درصد اعتبار مصرفی به شکل نقدی توسط شهروندان و مسئولان هیئت ها به سبب تمایل به اضافه خرید از سقف اعتبار اهدایی جذب شده و محصولات فرهنگی، اقلام آشپزخانه ای و سیستم صوت، بیشترین میزان استفاده از اعتبار اهدایی و فروش نقدی را داشته است.



نهمین نمایشگاه فرهنگی عطر سیب، 1 تا8 آذر ماه به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور کمک به تجهیز محافل حسینی، پذیرای عموم شهروندان و مسئولان 13هزار و پانصد مسجد، حسینیه و هیئت شهر تهران با اعتباری بالغ

بر 30 میلیارد ریال است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن گویای 1837 تماس بگیرند.

