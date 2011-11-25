7 هزار متقاضی مشاغل خانگی به بانکهای لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح جمعه در کارگروه اشتغال استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: طی برگزاری چهار جلسه رسمی در این زمینه با بانکهای عامل استان هفت هزار متقاضی ایجاد مشاغل خانگی در لرستان به بانکهای عامل استان معرفی شده اند.

وی با تاکید بر پرداخت تسهیلات لازم به متقاضیان مشاغل خانگی استان توسط بانکهای لرستان عنوان کرد: بانکهای عامل استان باید طی هفته آینده نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین با اشاره به صدور مجوز برای بیش از هشت هزار و 500 طرح مشاغل خانگی در لرستان نیز بیان داشت: در این راستا نیز دستگاههای اجرایی استان باید ضرف 10 روز آینده نسبت به صدور مجوز مابقی طرح ها اقدام کنند.

چگنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعیین تکلیف برخی از طرح های اشتغالزای استان در سفر کمیته ای از بانک کشاورزی به لرستان نیز عنوان کرد: در این راستا با حمایت استاندار لرستان، کارگروه اشتغال و بانک کشاورزی 128 طرح اشتغالزا با پرداخت بیش از 15 میلیارد تومان رسیدگی و تعیین تکلیف شدند.

وی همچنین با اشاره به افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط واحدهای تولیدی شیر در استان لرستان بیان داشت: با پیگیری های به عمل آمده مدت زمان باز پرداخت اقساط این واحدها از 6 سال به 8 سال افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر حمایت از طرح های اشتغالزا حوزه صنایع تبدیلی در استان نیز ادامه داد: در این راستا پرداخت تسهیلات لازم به این طرح ها در دستور کار قرار گرفته شده است.

چگنی همچنین از برداشتن محدودیت سقف ایجاد واحدهای مرغداری در لرستان خبر داد و گفت: در راستای پیگیری های به عمل آمده از این پس این محدودیت برای این طرح ها در استان وجود ندارد و این واحدهای مرغداری افزایش خواهد یافت.