نخستين هم انديشي سياستگذاري علم و تكنولوژي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين هم انديشي از سوي گروه فلسفة علم دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود.
دبيرخانه اين هم انديشي اعلام كرد: از آنجا كه علم و تكنولوژي به عنوان اصليترين سلاح كشورها در دنياي رقابتي كنوني مطرح است. هدايت، سازماندهي و برنامهريزي جهت توسعه آن حائز اهميت بسياري است و شايسته است دولت براي توسعه هرچه سريعتر علم و تكنولوژي آراي صاحبنظران مختلف را مد نظر داشته باشد.
برگزار كنندگان اولين هم انديشي سياستگذاي علم و تكنولوژي ضمن اعلام دوجنبه اصلي سياست اين حوزه يعني توسعه درازمدت توانايي علمي و تكنولوژيك و استفاده حداكثر از اين توانايي براي برآورده ساختن نيازهاي جامعه، محورهاي پيشنهادي اين همانديشي را مديريت كلان علم و تكنولوژي، ايجاد جامعه علمي ، پرورش نيروي انساني و تمهيدات فرهنگي براي توسعه علم و تكنولوژي برشمردند.
شايان ذكر است در اين هم انديشي صاحبنظران، مسئولان و شخصيتهاي علمي، پژوهشي و سياسي از جمله دكتر حسن سبحاني رئيس كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي، دكتر غفاريان معاون امور صنعتي – تحقيقاتي وزارت دفاع، دكتر حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس، دكتر محمد خوش چهره نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، دكتر علي عباسپور تهراني عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، دكتر محمد مهدي نژاد نوري رئيس حوزه تحقيقات و توسعه فناوري موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، دكتر مهدي گلشني رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مهندس رضا اشرف سمناني قائم مقام معاونت برنامهريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع، مهندس عقيل ملكي فر رئيس مركز آينده پژوهي علوم و فناوري دفاعي، دكتر حميد ميرزاده رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، دكتر فتح الله مضطرزاده رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي و جمعي ديگر از صاحبنظران، شخصيتها و اساتيد دانشگاهها حضور خواهند داشت. دكتر مهدي گلشني هم مسئوليّت اين همانديشي را بر عهده دارد.
نخستين همانديشي سياستگذاري علم و تكنولوژي در كشور (فرصتها و چالشها) 28 بهمن ماه امسال در دانشگاه شريف برگزار مي شود .
کد مطلب 146882
نظر شما