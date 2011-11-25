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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

سرهنگ وریجی:

بسیجیان با پشتیبانی از ولی فقیه حافظ انقلاب هستند

بسیجیان با پشتیبانی از ولی فقیه حافظ انقلاب هستند

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه ساری با تاکید بر ولایت پذیری آحاد جامعه، اظهار داشت: بسیجیان با پشتیبانی از ولی فقیه حافظ انقلاب و امام زمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عظیم وریجی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه مرکز استان اظهار داشت: توانمندی همراه با هوش سرشار ایرانیان و فرهنگ آنان، مجموعه عناصر لازم را برای فرهنگ سازی تمدن اسلامی به وجود آورده است.

وی گفت: 50 درصد فعالیت بسیج به طرح حلقه های صالحین اختصاص دارد و نمایش قدرت بسیجیان در مرکز استان با حضور گردان امام علی (ع) در روز شنبه(فردا) خواهیم داشت.

وریجی افزود: به برکت انقلاب اسلامی در کشورهای دیگر شاهد بیداری اسلامی هستیم و تا وال استریت پیشروی کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن و استکبار با جنگ نرم ، تهاجم فرهنگی هویت و دیانت و غیرت جوانان را هدف گرفته است، تصریح کرد:جوانان باید توطئه و ترفند دشمنان را خنثی کنند.

وریجی با اعلام اینکه انقلاب اسلامی تابع ولایت و رهبری بوده است، افزود: بسیجیان و مردم جامعه با پشتیبانی از ولایت فقیه باید حافظ انقلاب اسلامی تا ظهور امام زمان (ع) باشند.

هفته اول آذرماه امسال هفته گرامیداشت بسیج نامگذاری شده است.

کد مطلب 1468820

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