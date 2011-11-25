معدل بانکهای لرستان قابل دفاع است/ مدیران ضعیف معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح جمعه در جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان اظهار داشت: خوشبختانه در زمینه ایجاد اشتغال در لرستان کارهای مطلوبی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: این کارهای مطلوب حاصل وجود روحیه تعامل و همدلی در میان دستگاههای اجرایی استان است.

استاندار لرستان با بیان اینکه تعهد لرستان در زمینه اشتغال در سال 90 تا کنون به خوبی تحقق یافته است عنوان کرد: معدل استان و دستگاههای اجرایی لرستان در این راستا مطلوب و قابل دفاع است.

دهمرده با تاکید براینکه باید مدیران دستگاههای اجرایی بیش از این در زمینه اشتغال تلاش کنند گفت: در این راستا مدیران دستگاههای اجرایی استان باید بیشتر و مستمرتر از گذشته فعالیت داشته باشند.

وی ضمن تقدیر از عملکرد بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزا بیان داشت: بانکهای استان معدل قابل قبولی را در این راستا داشته اند که باید مانند گذشته مساعدت های لازم را با واحدهای تولیدی استان داشته باشند.

استاندار لرستان با اشاره به ظرفیتها و پتانسیل های لرستان در زمینه های مختلف یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی باید اقدامات و رتبه هایی را که در زمینه های مختلف کسب کرده اند برای آگاهی مردم اطلاع رسانی کنند.

دهمرده در بخش دیگری از سخنان خود از اخذ مجوز ماده 215 برای برخی پروژه های استان لرستان نیز خبر داد و عنوان کرد: خوشبختانه با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان استان مجوز ماده 215 تعدادی از پروژه های عمرانی لرستان اخذ شده است.

وی با تاکید بر تلاش مدیران دستگاههای اجرایی استان برای استمرار این روند گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید در این راستا تلاش کنند که پرداخت تسهیلات و بودجه لازم برای این پروژه های عمرانی در سال 91 به قانون تبدیل شود و از دولت و مجلس عدد و رقم دریافت کنند.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تشویق مدیران دستگاههای اجرایی استان که دارای معدل 20 هستند یادآور شد: در این راستا به طور حتم تمایزی بین مدیرانی که معدل آنها در زمینه های مختلف 20 بوده و مدیرانی که دارای نمره پایین هستند وجود خواهد داشت.

دهمرده تصریح کرد: در این راستا به طور حتم مدیرانی که دارای معدل مطلوبی نبوده اند به مردم معرفی خواهند شد.