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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

20 رئیس دانشگاه جلسه اتاق فکر برگزار کردند

20 رئیس دانشگاه جلسه اتاق فکر برگزار کردند

ششمین جلسه اتاق فکر با حضور 20 رئیس دانشگاه و معاونان مالی و حقوقی وزارت علوم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه اتاق فکر روز گذشته در دانشگاه سمنان با حضور 20 رئیس دانشگاه، علی اکبر متکان - معاون مالی اداری و منابع طبیعی و سید جواد ساداتی نژاد - معاون امور حقوقی وزیر علوم برگزار شد.

در این جلسه، ضمن تشریح برنامه ریزی و سیاستهای راهبردی وزارت علوم، جلسه اتاق فکر با حضور دو معاون وزیر علوم، مدیران بودجه و روسای دانشگاهها تشکیل شد.

متکان در این جلسه به روسای دانشگاهها قول داد که مشکلی در اختصاص بودجه 91 وجود نخواهد داشت و مشکلات مالی پیش روی دانشگاهها تا پایان سال جاری برطرف شود.

کد مطلب 1468822

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