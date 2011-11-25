20 رئیس دانشگاه جلسه اتاق فکر برگزار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه اتاق فکر روز گذشته در دانشگاه سمنان با حضور 20 رئیس دانشگاه، علی اکبر متکان - معاون مالی اداری و منابع طبیعی و سید جواد ساداتی نژاد - معاون امور حقوقی وزیر علوم برگزار شد.

در این جلسه، ضمن تشریح برنامه ریزی و سیاستهای راهبردی وزارت علوم، جلسه اتاق فکر با حضور دو معاون وزیر علوم، مدیران بودجه و روسای دانشگاهها تشکیل شد.

متکان در این جلسه به روسای دانشگاهها قول داد که مشکلی در اختصاص بودجه 91 وجود نخواهد داشت و مشکلات مالی پیش روی دانشگاهها تا پایان سال جاری برطرف شود.