1300 نفر در طرح مشاغل خانگی شهرستان کنگاور ثبت نام کردند

حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمان اعلام طرح مشاغل خانگی تاکنون 1318 نفر در این طرح، در شهرستان کنگاور ثبت نام کرده اند.

فرماندار شهرستان کنگاور افزود: از این تعداد 310 طرح مجوز با اشتغالزایی 517 نفر صادر شده و در این راستا توسط بانکهای عامل به 284 طرح یک میلیارد و 396 میلیون تومان پرداخت شده است و مابقی نیز در حال انجام است.

عزیزی تاکید کرد: در سال 1390 تعداد 3530 نفر سهمیه اشتغال برای این شهرستان در نظر گرفته شده که تا کنون 2004 نفر از آنها در زمینه های مختلف، استخدام جدید در ادارات، تسهیلات بانکی و طرحهای عمرانی مشغول بکار شده اند و مابقی نیز در شرف انجام است.

وی در پایان گفت: از مسئولین دستگاههای اجرایی می خواهیم که باتوجه به سهمیه در نظر گرفته شده در این راستا بیش از پیش تلاش کنند.