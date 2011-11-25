اتهامات غرب به ایران ناشی از عادت آنها به دروغ گفتن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن تسلیت برای حادثه انفجار و شهادت سردار حسن مقدم به سالروز فرمان امام راحل برای تشکیل ارتش 20 میلیونی اشاره کرد و گفت: هنوز نهاد بسیج به طور کامل در آن مقطع شکل نگرفته بود که جنگ آغاز شد و عزیزانی که آشنایی چندانی با فضای جبهه نداشتند در جبهه های دفاع مقدس حضور یافته و با اعطای شهیدان همه را مبهوت کرده و اسلام را زنده کردند.

وی ادامه داد: برای بسیجی چه افتخاری بزرگ تر از اینکه امامش به بسیجی بودن خود افتخار می کرد.

جنتی به پایان جنگ و حضور بسیج در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: پس از جنگ تحمیلی بسیج در دبیرستانها، دانشگاهها، حوزه های علمیه به کارهای علمی، اقتصادی و خدماتی روی آورد و بسیجیان در هر کجا که نیاز احساس می شد آماده به خدمت شدند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران بسیج را یک فرهنگ عنوان کرد و گفت: بسیج یعنی آمادگی برای تلاش در راه خدا، اخلاص و تقوا.

وی با اشاره به رزمایش 50 هزار نفری امروز بسیجیان و خیر مقدم برای حضورشان در نماز جمعه این هفته تهران اظهار امیدواری کرد که بسیح روز به روز و بیش از پیش گسترش پیدا کند.

جنتی همچنین گفت: بسیج به واقع پشت آمریکا را لرزانده و کاری کرده که آنها از سر ضلالت و خفت از سردار سلیمانی نام برده و می خواهند برخی از نیروهای مخلص سپاهی را ترور کنند. من در پاسخ به آنها می گویم شما کی از شهادت این افراد سود بردید و ما چقدر از خون شهدا عزت پیدا کردیم.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: شما پاکترین عزیزان ما را به شهادت رساندید ولی این خود عامل قوت ما و ضعف و خفت شما شد.

وی، عزت روزافزون نظام جمهوری اسلامی را عامل سردرگمی آمریکا و هم پیمانانش دانست و گفت: به خاطر همین سردرگمی مدام قطعنامه صادر می کنند و خیال می کنند این قطعنامه ها ما را وادار به عقب نشینی می کند در حالیکه ما عقب نشینی نخواهیم کرد و برای یک لحظه هم فعالیت های هسته ای خود را متوقف نمی کنیم.

جنتی با تاکید بر اینکه دیگر زمان سلاح هسته ای سپری شده است، گفت: ما را متهم به ساخت سلاح هسته ای می کنید در حالیکه این شما بودید که سلاح هسته ای را برای نخستین بار استفاده کردید.

دبیر شورای نگهبان گفت: ما سلاح هسته ای نداشته ایم و نمی خواهیم داشته باشیم. این اتهامات شما ناشی از عادتتان برای دروغ گفتن است و این عادت برای مردم خودتان نیز روشن شده است.

وی به نارضایتی قشر 99 درصدی مردم آمریکا اشاره کرد و گفت: شما هم اکنون در مقابل اعتراضات قانونی مردمتان گاز فلفل و خردل استفاده می کنید و دانشجویان را در دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار می دهید چرا حاضر نیستید حقوق 99 درصد مردم خود را بدهید.

جنتی خطاب به کشورهای غربی ادامه داد: در خارج هم نوکرهایتان یکی پس از دیگری از کار بر کنار می شوند و مردم این کشورها به دنبال نظام مردمی هستند.

وی به اوضاع یمن و مصر اشاره کرد و گفت: معاونین دیکتاتورها همانند خود دیکتاتورها به شمار می روند و مردم یمن و مصر باید مراقب باشند که کلاه سرشان نرود.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران خطاب به آل سعود نیز گفت: به هوش باشید که همان سرنوشت فرعون مصر و لیبی در انتظار شماست و بدانید که قدرت های فرعونی بر اساس وعده های قرآن دوام ندارند.

وی تصریح کرد: یکی از دروغ های آمریکا این است که می گوید باید حکومت های مردمی بر سر کار آیند و من در پاسخ به آنها می گویم الان مردم شما حکومت سرمایه داری نمی خواهند حال چگونه است که با آنها رفتار خشونت آمیز صورت می گیرد.

جنتی به شرایط بحرین و اقدامات آل خلیفه در این کشور نیز اشاره کرد و گفت: آل خلیفه به همراه آل سعود در حال تکرار اشتباهات دیگران است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور حکم اعدام برای دو جوان معترض بحرینی گفت: ما هشدار می دهیم با مردم درافتادن عاقبت خوبی ندارد و از سرنوشت مصر، لیبی و تونس عبرت بگیرند.

آیت الله جنتی در خطبه نخست نماز جمعه این هفته نیز به بخش هایی از تاریخ اسلام و جنگ های صدر اسلام پرداخت.