دکتر میرمجید مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر به دلایل مخالفتش با طرح فارسی نویسی نسخه های پزشکی و جوابهای آزمایشگاهی اشاره کرد و افزود: به چند دلیل علمی با اجرای این طرح مخالفم. نخست اینکه بیشتر توضیحات در برگه های آزمایش به شکل اعداد و ارقام است که فارسی یا انگلیسی نویسی آن فرقی ندارد.

وی با اعلام اینکه بیش از 80 درصد جوابهای آزمایشگاهی به شکل رقم است که اهمیتی ندارد فارسی نوشته شود، گفت: اگر این کار مفید بود بایستی تمامی گوشیهای تلفن همراه فارسی شود.

رئیس آزمایشگاه پارسه ادامه داد: جواب برخی آزمایشهای طبی نشات گرفته از اسامی میکروبها و... است. مثلا کشت آنتی بیوگرام، کشت ادرار، خون و...

مصلایی گفت: اینکه اسم میکروب را فارسی بنویسیم چه خاصیتی دارد. چون برای میکروبها معادلی ساخته نشده است .

این دکترای علوم آزمایشگاهی با عنوان این مطلب که برای انواع آنتی بیوتیکها نمی توان اسامی را کامل نوشت، ادامه داد: آنتی بیوتیکها هم معادل فارسی ندارد که فارسی نوشتن آنها باز کمکی به ما نمی کند. ولی نکته اینجاست که خیلی جاها اسم بیماری مطرح است که معادل فارسی ندارد.

وی تاکید کرد: بسیاری از تستهای آزمایشگاهها به صورت مخفف و انگلیسی در برگه جواب می آید. مثل CBC که به معنای شمارش کامل گلبولهای خون است. همچنین بسیاری از آزمایشهای بیوشیمی به صورت مخفف و انگلیسی نوشته می شود.

نایب رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی افزود: بررسیهای پاتولوژی و بافتها دارای عناوین مختلفی است که فارسی نوشتن آنها نه تنها هیچ کمکی به بیمار نمی کند بلکه کار را سخت می کند.

مصلایی با عنوان این مطلب که در کشورهای پیشرفته دنیا برگه آزمایش در اختیار بیمار قرار نمی گیرد، ادامه داد: اصلا چرا قرار است که بیمار از جواب آزمایش مطلع شود. مگر قرار است خودش درمان بگیرد و دارو تجویز کند؟ بنابراین لازم است نزد پزشک برود.

وی اظهارداشت : در برخی اوقات نیاز به مشاوره خارج از کشور وجود دارد. آن وقت تکلیف چه می شود.

این دکترای علوم آزمایشگاهی با تاکید بر بی خاصیت بودن چنین طرحی، افزود: این کار باعث می شود که هزینه سنگینی به آزمایشگاهها تحمیل شود تا نرم افزارهای لازم برای فارسی نویسی را تهیه کنند.