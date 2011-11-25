فضای انتخابات همراه با قانونگرایی و احترام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کشاورز با اشاره به گسترش فضای انتخاباتی در جامعه و حساس بودن برهه فعلی گفت: الزامی است همگان تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور به کار گیریم.

وی افزود: همگان مسئولند برای برگزاری انتخابات در چهار چوب قانون عمل کنند و پا را فراتر از قانون نگذارند.

وی گفت: یکی از پشتوانه های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، انتخابات های مختلف است که همواره حضور با صلابت مردم در آنها، باعث ناامیدی دشمنان این مرز و بوم شده است.

کشاورز عنوان داشت: هر کاندیدایی را که شورای نگهبان برای ورود به انتخابات تأیید کند، محترم است و کسی حق ندارد با ورود به فضای تخریب و تهمت، جو انتخابات را ملتهب کند.

وی یادآور شد: قانون سازکار برگزاری انتخابات را با سلامت کامل تعریف کرده و کسی حق تخطی از آن را ندارد.

