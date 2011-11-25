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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

کشاورز:

فضای انتخابات همراه با قانونگرایی و احترام باشد

فضای انتخابات همراه با قانونگرایی و احترام باشد

شهربابک - خبرگزاری مهر: دادستان شهربابک با تاکید بر دوری از فضای تهمت و تخریب در انتخابات گفت: همه افرادی که در این انتخابات شرکت می کنند باید با احترام به دیگران قانونگرایی را سرلوحه خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کشاورز با اشاره به گسترش فضای انتخاباتی در جامعه و حساس بودن برهه فعلی گفت: الزامی است همگان تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور به کار گیریم.

وی افزود: همگان مسئولند برای برگزاری انتخابات در چهار چوب قانون عمل کنند و پا را فراتر از قانون نگذارند.

وی گفت: یکی از پشتوانه های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، انتخابات های مختلف است که همواره حضور با صلابت مردم در آنها، باعث ناامیدی دشمنان این مرز و بوم شده است.

کشاورز عنوان داشت: هر کاندیدایی را که شورای نگهبان برای ورود به انتخابات تأیید کند، محترم است و کسی حق ندارد با ورود به فضای تخریب و تهمت، جو انتخابات را ملتهب کند.

وی یادآور شد: قانون سازکار برگزاری انتخابات را با سلامت کامل تعریف کرده و کسی حق تخطی از آن را ندارد.
 

کد مطلب 1468827

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