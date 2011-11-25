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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

طالبی اعلام کرد:

پرونده های 60 شعبه قضایی مازندران مختومه شد

پرونده های 60 شعبه قضایی مازندران مختومه شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری مازندران از مختومه شدن پرونده های قبل از سال 89 بالغ بر 60 شعبه قضایی استان در سالجاری خبر داد.

حجت الاسلام حسین طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر برنامه ریزی در امور مطابق با واقعیات رسیدگی به پرونده های معوقه و کاهش موجودی ها، جلوگیری از اطاله دادرسی و ساماندهی پرونده های اجرای احکام از برنامه ها در تشکیلات قضایی استان اعلام کرد.

وی گفت: رسیدگی به پرونده های معوقه از آغاز سال 90 براساس برنامه از پیش تعیین شده در دستور کار قرار گرفته است.

طالبی افزود: بر اساس بررسی ها مشخص شد از بین تمامی شعبی که در سطح استان مشغول انجام وظیفه هستند بیش از 60 شعبه پرونده قبل از سال 89 وجود ندارد و تمام پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1468828

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