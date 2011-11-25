سوریه برای "پ.ک.ک" اردوگاه نظامی ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صباح ترکیه در گزارشی نوشت : با وجود حملات نظامی ترکیه علیه اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" در شمال عراق اعضای این گروه تروریستی در منطقه "راس العین" سوریه در نزدیکی مرز ترکیه در جنوب شهر "شانلی اورفا" مستقر شدند.

این روزنامه چاپ ترکیه در ادامه می نویسد: اردوگاهی که دولت سوریه در اختیار پ.ک.ک قرار داده کمپ "رستم بایرام" نام دارد که در آن 150 نفر از اعضای حزب کارگران کردستان مستقر هستند و آموزشهای نظامی می بینند.

صباح ترکیه مدعی شد: سوریه در سال 1978 با تاسیس پ.ک.ک به رهبری "عبدالله اوجالان" حمایت خود را از این تشکیلات اعلام کرد و از سال 1999 نیز پس از اخراج اوجالان از سوریه همچنان به حمایت های خود از این گروه تروریستی ادامه داد.

حزب کارگران کردستان ترکیه که آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها آن را یک گروه تروریستی به شمار می آورند، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است.



خاطر نشان می شود ترکیه چندی است مواضع تندی علیه سوریه در پیش گرفته است و در تازه ترین مواضع، احمد داود اوغلو مهلت اتحادیه عرب به سوریه درباره امضای پروتکل ناظران این اتحادیه را آخرین فرصت به دمشق قلمداد کرده است.