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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

بحران اقتصادی جهان ضرورت کارهای خیریه را بیشتر می‌کند

بحران اقتصادی جهان ضرورت کارهای خیریه را بیشتر می‌کند

رهبر کاتولیکهای جهان دیروز پنجشنبه 3 آذر ماه گفت: رشد شکاف میان فقیر و غنی که در نتیجه فجایع اقتصادی و طبیعی به وجود آمده ضرورت انجام کارهای خیر و بررسی علل رنج انسان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پاپ بندیکت شانزدهم در جمع یک سازمان خیریه کاتولیکها ایتالیا گفت: پاسخ به نیاز به معنای دادن نان به گرسنه نیست، بلکه باید از خود علت گرسنگی آنها را نیز جویا شویم.

بندیکت اظهار داشت: مهاجرت جمعی، شرایط طبیعی و جنگ در دوران مدرن عللی هستند که ضرورت انجام کارهای خیر را مورد تأکید قرار می دهند. اما بحران کنونی اقتصاد که در سراسر جهان گسترده شده است نیز علتی برای اهمیت کارهای خیر است.

رهبرکاتولیکهای جهان تصریح کرد: بحران جهانی اقتصاد نشانه دیگری است که از بشریت شهامت و برادری را طلب می کند. شکاف میان کشورهای شمال و جنوب جهان و لطمه وارد کردن به کرامت انسانی افراد بسیاری نشانه ضرورت گسترش دایره فعالیتهای خیریه از نظامهای اقتصادی کوچک تا بزرگ است.

وی اضافه کرد: فقر رو به گسترش، تضعیف خانواده ها و عدم قطعیتی که پیش روی نسل جوان است خطر از بین بردن امید میان آنها را تقویت می کند.
 

کد مطلب 1468833

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