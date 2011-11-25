قانون سه درصد استخدام معلولان در ادارات مازندران اجرایی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی پیش از ظهر چمعه در همایش کوتاه قامتان بلند همت مازندران در سالن هلال احمر شهرستان بابل، از رفتار نامناسب برخی شهروندان با جامعه معلولان از جمله معلولان کوتاه قامت انتقاد کرد و گفت: به دلیل تمسخر و برخورد نامناسب شهروندان، بسیاری از این معلولان خود را در منزل حبس کرده و حاضر نبوده در اجتماع حضور یابند.

وی بیان داشت: به دلیل حضور نیافتن در اجتماع و فضای بیرونی بسیاری از این معلولان کوتاه قامت در مازندران دچار مشکلات روحی و روانی شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه معلولان همانند سایر مردم جامعه حق زندگی و احساس دارند، تصریح کرد: معلولان با توجه به شرایط جسمی از روحیه حساسی برخوردار بوده بنابراین نیاز است تا مردم رفتار مناسب و شایسته‌ای با معلولان داشته باشند.

وی افزود: سازمان بهزیستی متولی ارائه بخشی از خدمات بهزیستی به کوتاه قامتان بوده که به نوعی معلول جسمی بوده و از نظر روحی و روانی دچار مشکل هستند.

ردایی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی با وضع قانون جامع حمایت از معلولان ،قدم‌های مثبتی برای این افراد و افراد دیگری که به نوع معلول هستند در نظر گرفته است.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: بر اساس قوانین وضع شده بسیاری از نهادها و ارگانها موظف هستند شرایط ویژه‌ای را برای معلولان در نظر بگیرند اما بسیاری از ادارات و نهادها با توجهی از کنار معلولان عبور می‌کنند.

وی: با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشره 10 درصد جمعیت جهان معلول هستند، تصریح کرد: هشت درصد جمعیت ایران سالمند هستند و در مجموع 32 درصد افراد کشور ما نیاز به بسترسازی مناسب برای حضور در اجتماع دارند.

ردایی افزود: باید در کشور شرایطی فراهم شود تا پارکهایی که در کشور احداث و خود پردازهایی که در بانکها نصب می‌شود به گونه‌ای باشد که افراد معلول همانند افراد سالم از این امکانات استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران بیان داشت: انتظار داریم قانون سه درصد استخدام معلولان کشور، توسط ادارات و نهادها مورد توجه قرار گیرد چرا که بسیاری از معلولان مازندران فارغ التحصیل دانشگاه بوده و مدارج بالای علمی را طی کردند.