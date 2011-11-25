کمپینگ گردشگری در حمیدیای یزد احداث شد

محمد یارمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات احداث این کمپینگ شامل ساخت شش واحد آلاچیق، مجتمع خدمات بهداشتی، فضای سبز و نصب وسایل بازی کودکان است.

وی اجرای آلاچیق را شامل خاکبرداری، پی ‌کنی، گودبرداری و کانال کنی، کارگذاشتن میل گرد ساده، نصب ستون، شفته ریزیی با خاک محل، تهیه و نصب پوشش سقف به صورت کامل و استاندارد و فرش کف با موزائیک فرنگی و خرده سنگ عنوان کرد.

وی افزود: این پروژه به صورت مشارکت با شهرداری حمیدیا انجام شده و بالغ بر 550 میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

یارمند با بیان اینکه ساخت شش آلاچیق و یک واحد خدمات بهداشتی توسط اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری اجرا شده است، بیان داشت: محوطه سازی و فضای سبز این مجموعه نیز توسط شهرداری در حال انجام است و تهیه و نصب لوازم بازی کودکان، اجرای بخشی از روشنایی، شبکه آب و برق نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: استان یزد یک مقصد گردشگری ملی و فراملی است و ضعف در توسعه زیرساختهای گردشگری امکان استفاده بهتر از پتانسیل های گردشگری را به طور کامل فراهم نیاورده است.

یارمند ادامه داد: دولت در سالهای اخیر به توسعه زیرساختهای گردشگری توجه ویژه ای داشته و بر این اساس در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه تصمیم گرفته شده که در این راستا با کمک بخش خصوصی اقدامات مهمی انجام شود.