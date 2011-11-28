حضورم برای تقویت بیشتر وحدت است/ مبارزه با فتنه فقط فریاد کشیدن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در میزگرد پرسش و پاسخ در اولین همایش سراسری جبهه متحد اصولگرایان که با حضور نمایندگان استانی و عضو جبهه متحد اصولگرایان در تالار الزهرا مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی وحدت بهترین راه حل ممکن است، گفت: در این دوره از انتخابات آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی محوریت وحدت را بر عهده گرفتند که با توجه به تابعیت همیشگی آنها از نظرات ولایت فقیه امیدواریم همه اصولگرایان تحت جبهه متحد اصولگرایان فعالیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی همه نامزدهای انتخابات باید بر اساس شاخصه های اصولگرایی باشد گفت: امیدواریم مردم هم تحت همین شاخصه ها رای دهند تا مجلسی کارآمد و ولایت مدار شکل بگیرد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی در خصوص سیاست تبلیغی جبهه متحد اصولگرایان و نگرانی ها در مورد افزایش حجم تبلیغات گفت: احزاب و اضلاع در هیئت اجرایی جبهه متحد دارای رسانه های متعدد هستند و این رسانه ها باید به صورت طبیعی یک پردیس تبلیغاتی درست کنند و با مدیریت صحنه تبلیغاتی انتخابات مجلس نهم را برگزار کنند. البته معتقدم این تبلیغات باید به موقع و درست انجام شود.

خاموشی ادامه داد: هزینه هنگفت برای انتخابات مجلس نهم مناسب نیست. هم اکنون در ستاد جبهه متحد اصولگرایان کمیته تبلیغاتی وجود دارد که وظیفه آن استفاده از توان موجود و تولید شعار و تبلیغات به موقع است.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی در خصوص شایعات نقش شهرداری تهران در تامین مسائل مالی جبهه متحد گفت: استفاده از منابع شهرداری شایعه ای بیش نیست و این امر اساساً نادرست است، استفاده از امکانات شهرداری برای انتخابات کاملاً ممنوع می باشد و این امر را آقای قالیباف به همه گفته است.

وی به مواضع قالیباف در فتنه 88 اشاره کرد و گفت: مبارزه با فتنه فقط فریاد کشیدن نیست، هنگامی که در کف خیابان ها فتنه بود یکی از موثرترین افراد در ایجاد فضای امن در جامعه به استناد اسناد شهردار تهران بود.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: بطور مثال در زمان فتنه برخی رسانه ها عنوان کردند که شهرداری ایستگاه های مترو را بسته است در حالیکه مراجع امنیتی مصوب کرده بودند که برخی ایستگاه های مترو بسته شود. البته بنده هیچ نسبت سیاسی با ایشان ندارم و هیچ گاه در هیچ حزب و گروهی نبوده ام و نیستم و آمدن من به جبهه متحد اصولگرایان برای تقویت وحدت بیشتر میان اصولگرایان بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به شکل گیری حماسه عظیم 9 دی گفت: اتفاق عظیم 9 دی با حضور همه هیئت های مذهبی در تهران و امت حزب الله سراسر کشور اتفاق افتاد و بزرگترین ظلم به مردم این است که این را یک گروه خاص بخواهد مصادره کند. البته برخی گروه ها مدعی هستند که ما 9 دی را بوجود آوردیم درصورتیکه این نادرست و انحرافی است و 9 دی متعلق به همه دلدادگان انقلاب و در واقع متعلق به امت و امامت است.