45 فیلم انیمیشن در کانون پرورش فکری کودکان ساخته می شود

سید صادق رضایی در حاشیه مراسم اختتامیه ششمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جشنواره ششم فیلم کودک ونوجوان در استان قزوین هر چند نسبت به دوره قبلی در فضایی محدود و مدت زمانی کوتاه برگزار شد و در اندازه های یک جشنواره بزرگ که توسط افراد وابسته به کار و متخصص برگزار می شود نبود اما از منظر واگذاری کارها به نوجوانان، تجربه موفقی بود که می تواند تداوم یابد.

وی افزود: مخاطب اصلی برنامه های کانون بچه ها هستند لذا تصمیم گرفتیم این جشنواره را برای اولین بار توسط کودکان مراکز فرهنگی خود در کانون برگزار کنیم که خوشبختانه تجربه خوبی بود و در بخش ملی و بین الملل هم چشم انداز مناسبی را ترسیم کرد.

جشنواره دوم فیلم کودک از امروز کلید خواهد خورد

رضایی موفقیت در جشنواره آینده را در گرو کار و تلاش و برنامه ریزی اصولی از روز بعد جشنواره اول دانست و تصریح کرد: باید کاری کنیم تا مدیران برای هر سال فیلمهایی برای شرکت در جشنواره داشته باشند و از فردای مراسم اختتامیه مدیران استانها بخش فیلم سازی کودکان و نوجوانان را فعال کنند و با دادن امکانات موجود کانونها به کودکان زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم کنند.

وی یادآورشد: شاید برخی وسایل در اتاقهای مدیران ما فقط برای زینت باشد اما اگر همین وسایل و تجهیزات به بچه ها داده شود و مدیران به سمت دنیای کودکی حرکت کنند، با زبان کودک گفتگو شود، با چشم کودک به مسائل بنگرند مطمئن باشید که همین کودکان می توانند معجزه کنند و کارهای غیر قابل تصوری را ممکن خواهند کرد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یادآورشد: از امروز تا جشنواره بعدی در سال 92 بیش از 24 ماه فرصت داریم و همه مراکز کانون می توانند تولید فیلم داشته باشند و برنامه ریزی مناسب را در این زمینه انجام دهند.

جشنواره کودک برای کودک در قزوین ماندنی می شود

رضایی بیان کرد: جشنواره کودک برای کودک در قزوین بطور قطع در قزوین می ماند و جزو مصوباتی است که از طرف کانون ابلاغ کرده ایم و در صورت تصویب استاندار قزوین در جلسه شورای برنامه ریزی استان و اعلام رسمی استان، مقدمات کارها انجام خواهد شد.

وی با اشاره به علت انتخاب استان قزوین برای میزبانی دائمی از جشنواره فیلم کودک گفت: هم مسئولان استان تمایل دارند تا میزبانی را بر عهده بگیرند و هم به لحاظ فرهنگی، تاریخی و میراث فرهنگی استعداد بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد و با استعدادهای هنری و استقبال مردم از این جشنواره و نزدیکی به تهران، حق قزوین است که میزبان جشنواره مهمی مانند فیلم کودک برای کودک باشد.

توجه به نیاز کودکان، اولویت کانون

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کشور تصریح کرد: باید بتوانیم با یک مطالعه دقیق علمی و تجربی نیازهای امروز کودکان را بفهمیم نه نیاز زمان خود را و اگر توانستیم کودک هفت ساله را درک کنیم و بدانیم به چه کتاب، فیلم و فعالیتی نیاز دارد، به چه بازی و سرگرمی علاقه دارد، چه قصه ای و چه رنگی را می پسندد و زمینه های فیلم

سازی آنها را بخوبی بشناسیم و برای تامین نیاز آنها بر اساس امکانات برنامه ریزی کنیم به موفقیت های ارزشمندی دست خواهیم یافت.

وی افزود: کودکان امروز به کتاب خوب نیاز دارند، کتابی که اگر بدست آنها افتاد تا پایان آن را مطالعه کنند و خسته نشوند، بلکه جذابیت کتاب، کودک را رها نکند و زمانی که کتاب وی را جذب کرد فیلم و تئاتر آن را و عروسکش را بسازیم می توانیم امیدوار باشیم که دستاوردهای خوبی خواهد داشت.

رضایی یادآورشد: اگر بتوانیم از دریچه نگاه کودکان به جهان بنگریم و برای آنها برنامه ریزی و عمل کنیم می توانیم کتابهای کودک را در زمره پر مخاطب و پر خواننده ترین کتاب های کشور مطرح کنیم.

وی بیان کرد: این کار شدنی است ودر بخش کتاب و فیلم انیمیشن و بازیها موفق عمل کرده ایم و دانش آن را داریم چون نیاز بچه ها را شناخته ایم و این کار در حال انجام شدن است.

رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کشور یادآورشد: کودکانی که چند کتاب مطالعه کرده اند را باید جمع کنیم و کارشناسان نیاز آنها را بسنجند و دیدگاه بچه ها را که چه جذابیتهایی در کتابها دیده اند را ارزیابی کنند و در هر استان مراکز و میزان علاقه کودکان و نوجوانان به انواع کتابها استخراج شود.

رضایی گفت: حتی اگر بخواهیم مسائل دینی را به بچه ها بیاموزیم در صورتی که با زبان کودک گفته شود می پذیرند و تاثیر گذاری آن بیشتر می شود.

10 میلیارد ریال اعتبار ساخت انیمیشن

وی در خصوص ساخت فیلم انیمیشن در کانون هم گفت: امسال 10 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت فیلم انیمیشن در بخش کودک اختصاص داده شده که در برنامه ریزی انجام شده 45 فیلم انیمیشن ساخته خواهد شد.

این مسئول گفت: این اعتبار در بخش کتاب فیلم و انیمیشن در کانون هزینه خواهد شد که تاکنون 35 انیمیشن ساخته شده و در زمینه فیلم سینمایی هم چهار فیلم سنمایی در حال ساخت است و دو فیلم روی میز تدوین قرار دارد که تا جشنواره فیلم فجر آماده می شود و در این رقابت شرکت می کند.

رضایی بیان کرد: از قدیم الایام بخش فیلم و انیمیشن کانون جایگاه خوبی داشته و امروز هم در این دوره ساخت فیلم کودک با شرایط مناسبی پیش می رود و در صورت تامین اعتبار بیشتر قادریم انیمیشن های بیشتری را بسازیم اما بدنبال ساخت با اصالت هستیم تا نیاز بچه ها را تامین کند.

900 میلیار ریال اعتبار کانون در سال جاری

وی مجموع اعتبارات سال جاری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان را 900 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت: این اعتبارات برای 40 نوع فعالیت کانون هزینه خواهد شد.

800 هزار عضو فعال کانون

رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یادآورشد: در حال حاضر 820 کانون در سراسر کشور دایر شده و با میانگین هر کانون 800 تا یک هزار نفر بیش از 800 هزار کودک ونوجوان در این مراکز فعال هستند که به صورت ثابت و سالیانه تحت پوشش قرار دارند.

هشت میلیون جلد کتاب در کتابخانه های کانون

وی افزود: به طور میانگین در هر کتابخانه کانون 10 هزار کتاب وجود دارد که در مجموع 820 مرکز فرهنگی و هنری کانون بیش از هشت میلون نسخه کتاب با پنج هزار عنوان کتاب وجود دارد.