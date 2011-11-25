اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضعیف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ رسول رضایی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: مردم فکر می کنند اجرای این فریضه از وظایف روحانیت است درحالیکه قرآن این مسئولیت را بر عهده همه مسلمانان می گذارد.

وی اظهار داشت: وقتی انسان مراتب را رعایت کند و تا هرجا توان دارد مسئولیتش مضاعف می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید مراقب فرزندان بود، افزود: امروز خطرات فراوانی جوانان و فرزندان را تهدید می کند.

خطیب جمعه موقت گرگان با گرامیداشت 5 آذرماه سال 57 گرگان بیان داشت: این واقعه به مردم گرگان مربوط می شود و باید این روز بزرگ را محترم بشماریم و درسهای فراوان بگیریم.

حجت الاسلام رضایی عنوان کرد: در روز پنجم آذرماه مردم در امامزاده عبدالله گرگان تجمع کردند و ماموران شاه مردم را به رگبار بستند.

وی افزود: این حادثه موجب شهادت 14 تن و مجروحیت بیش از 100 نفر شد و اگر سلحشوری و همت والای شهدای آن روز نبود امروز امنیت و عزت نداشتیم.

امام جمعه موقت گرگان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله مدرس و خدمات این مبارز را ارج نهاد.