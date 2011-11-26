لزوم آرامش در برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد/ از زمان جلسه بی اطلاعم

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری تازه ترین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و فرصت یک ماهه برای تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد، گفت: من هم درباره فرصت یک ماهه دانشگاه آزاد برای تشکیل جلسه هیئت امنا که در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تازگی مطرح شده شنیدم اما هنوز از جزئیات آن خبر ندارم.

وی در خصوص برگزاری جلسه هیئت امنای این دانشگاه تاکید کرد: با توجه به مصوبه تشکیل هیئت امنا، این موضوع قابل بررسی است و مسئولان هیئت موسس و هیئت امنای استانی در این باره تصمیمات لازم را می گیرند.

به گفته معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی، به هر حال نیاز است جلسه اصلی هیئت امنای این دانشگاه با آرامش برگزار شود زیرا انتخابات مجلس نهم در پیش است.

وی با اشاره به جلسات هیئتهای امنای استانی، خاطرنشان کرد: جلسات استانی هیئتهای امنای دانشگاه آزاد برای بررسی مسائل آموزشی و بودجه ریزی برگزار می شود.

زارع از زمان دقیق برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار بی اطلاعی کرد.