خبرهایی از اتصال جریانی فتنه و انحراف در حوزه های مختلف وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در میزگرد پرسش و پاسخ در اولین همایش سراسری جبهه متحد اصولگرایان که با حضور نمایندگان استانی و عضو جبهه متحد اصولگرایان در تالار الزهرا مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به رسالت جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم گفت: این جبهه 2 رسالت عظیم در انتخابات دارد. اولین وظیفه ما این است که به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در خصوص حضور پرنشاط و حداکثری مردم در انتخابات توجه کنیم. البته در مقابله این استراتژی دشمنان به دنبال این هستند که حوزه حضور مردمی در موضوعات مرتبط با انقلاب را کم کنند.

وی افزود: دشمنان تلاش می کنند با طراحی های مختلف در حوزه جنگ نرم ملت را از صحنه انقلاب اسلامی دور کنند اما با لطف خداوند در 30 سال گذشته در همه صحنه ها که عزم ملی را می طلبیده است مردم در خیمه رهبری و با هدایت های ایشان در صحنه حضور پیدا کرده اند.

دبیر هیات اجرایی جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه باید تا مدت زمان باقی مانده تا انتخابات تنور آن را گرم کنیم، گفت: رسالت دوم جبهه متحد اصولگرایان کار منسجم و جمعی است چرا که طی یک دهه گذشته و بعد از انتخابات شورای دوم دوران جدیدی برای اصولگرایان آغاز شد و موجب این شد تا اصولگرایان طی 10 سال گذشته در بخش های مختلف اجرایی و قانونگذاری کشور حضور داشته باشند.

متکی ادامه داد: جبهه متحد اصولگرایان باید در نقاط قوت خود همواره تاکید و پافشاری داشته باشند و کارهایی انجام دهد که موجب اعتماد مردم به حرکت اصولگرایی شود. چرا که ما رقبای پیدا و پنهان داریم که کم کم در حال نشان دادن استراتژی های خود هستند.

متکی با اشاره به 2 اقدام اساسی جبهه متحد از منظر اجرایی در انتخابات مجلس نهم گفت: ما باید با اتخاذ فرآیند درست یک راه مطلوب برای رسیدن به کاندیدای اصولگرایان ایجاد کنیم که البته این راه باید با دقت انجام شود. نشست استان تهران و نشست سراسری اصولگرایان گامی اساسی در جهت این خواسته است.

دبیر هیات اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص نحوه حضور جریان های فتنه و انحرافی در انتخابات مجلس گفت: یک مجموعه سیاسی همواره حیات خود را در حضور در صحنه های مختلف از جمله انتخابات می بیند.

وی همچنین به راهبردهای اصلاح طلبان در انتخابات اشاره کرد و گفت: اصلاح طلبان هم اکنون در حال چانه زنی و طراحی تاکتیک های نحوه حضور در انتخابات هستند آنها چه با نام و چه بی نام به دنبال طراحی حضور در انتخابات مجلس نهم هستند.

متکی با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان و عناصر انحرافی دنبال می کنند که اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم دچار تشتت شوند، گفت: با وجود این تفکر اصلاح طلبان، ضرورت وحدت و انسجام در اصولگرایان مشهود است.

دبیر هیات اجرایی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه اصلاح طلبان امیدوار هستند که با گفتمان و شعارهایی وحدت را در میان خود بوجود آورند گفت: البته نباید در خصوص آنها دچار اشتباه شویم چرا که آنها هم دارای پتانسیل هایی هستند و همین امر آنها را تحریک می کند که به صحنه انتخابات وارد شوند و در عین حال خبرهایی از اتصال جریانی فتنه و انحراف در حوزه های مختلف وجود دارد.

وی به فرایند گزینش کاندیداهای اصولگرایان در کشور اشاره کرد و گفت: این امر 50 درصد کار جبهه متحد اصولگرایان است. البته ما در این جبهه تنها نامزدها را شناسایی می کنیم نه تعیین؛ و معنی این موضوع این است که به غیر از شهر تهران در دیگر حوزه های نمایندگی هم افرادی هستند که نقش تعیین کننده ای دارند و معتقدم باید افرادی‏که منطبق با استانداردهای اصولگرایی هستند توسط ستادهای ما در استانها مشخص شوند.

وی همچنین به اهمیت وحدت اشاره کردو گفت: وحدت یک نیاز است لذا گام اولیه در آن به تشخیص رسیدن ضرورت وحدت است، اگر ما به این نیاز نرسیم هیچ گاه به ضرورت وحدت هم نخواهیم رسید.

