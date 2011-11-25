به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد شوشتری، مدیرعامل سازمانزیباسازی با بیان این که طی ماه گذشته نظامنامهای برای ساماندهی وضعیت تکایا و هیئتهای مذهبی با هدف جلوگیری از اغتشاشات بصری به آن ها ارسال شده است، گفت: سازمان زیباسازی با اکران هرگونه پیام، عبارت، تمثال و یا کاری که در فرآیند برگزاری ایام سوگواری سالار شهیدان در فضای شهر بدعت ایجاد کند، برخورد خواهد کرد.
شوشتری با اشاره به موارد مورد تأکید در نظامنامه ارسالی به هیئتهای مذهبی گفت: نحوه نصب داربستها به گونهای که برای عابران مزاحمت ایجاد نکند و آسیبهای جانی نداشته باشد، جلوگیری از اصراف و اتلاف انرژی در نورپردازی و استفاده از وسایل گرمازا، بکارگیری شرایط ایمنی در نورپردازی، استفاده از عناصر و وسایلی که با هویت و فرهنگ ایرانی و اسلامی ما همخوانی دارد و در نهایت جلوگیری از ایجاد اغتشاش بصری در برپایی هیئتهای مذهبی از جلمه این موارد است.
وی با بیان اینکه سازمان زیباسازی در ایام محرم برای آنکه شهر چهرهای عزادار به خود بگیرد از فضاهای تبلیغات تجاری کاسته و به تبلیغات فرهنگی مربوط به مراسم سوگواری افزوده است ، گفت : علاوه براین از شرکتهای تبلیغاتی خواستهایم تبلیغات تجاری خود را در ماه محرم (به خصوص دهه اول ماه محرم و دهه آخر ماه صفر) متناسب با این ایام اکران کنند تا شهر رنگ و بوی حسینی به خود بگیرد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تأکید کرد: همچنین در بخشنامهای از معاونت خدمات شهری مناطق خواسته شده تا نهایت همکاری را با هیئتهای مذهبی در برپایی هرچه با شکوهتر مراسم سوگواری اباعبداللهالحسین (ع) داشته باشد.
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