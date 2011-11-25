سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در قم برگزار شد

دبیر سی چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم استان قم در حاشیه برگزار این آزمون که صبح جمعه در شبستان نجمه خاتون حرم کریمه اهل بیت(س) برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون مسابقه‌های مفاهیم تخصصی قرآن کریم با حضور بیش از یک هزار نفر شرکت کننده در حال برگزاری است که 800 نفر متقاضیان از خواهران هستند.



حجت الاسلام محمدرضا آسوده گفت: در حال حاضر مرحله شهرستانی این مسابقه‌ها در حال برگزاری است که 25 نفر خانم و پنج نفر نیز از آقایان به مسابقات استانی راه پیدا می‌کنند.



وی افزود: در مسابقات استانی نیز به طور کلی 6 نفر از خانم‌ها و آقایان به مسابقات کشوری معرفی می‌شوند.



دبیر سی چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم استان قم ابراز داشت: نتایج این مسابقه نیز دهم آذرماه سال جاری از طریق سایت سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.