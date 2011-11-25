هایپر مارکت پارک فدک بروجرد تا پایان سال آماده می شود

سید ابوالقاسم فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شرکت سرمایه گذاری در سال 85 احداث پروژه های تجاری و تفریحی را با عقد قرار داد همکاری با شهرداری بروجرد آغاز کرد که تا کنون با مشکلاتی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: در اوایل سال 90 با پای کارآمدن شورای اسلامی شهر بروجرد برای رفع مشکلات پروژه های باغ فدک و ساخت هایپر مارکت توسط این شرکت تا حدودی موانع مرتفع شد و شرکت سرمایه گذار توانسته تا به امروز بخش عمده ای از این پروژه را به پیش ببرد.

فاضل به مشکلات کنونی اجرای این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: در بخش هایپر مارکت هنوز شهرداری نتوانسته است کار انتقال سند مالکیت زمینهای مورد نیاز را طبق قرارداد انجام دهد و ما نگران این مسئله هستیم که پس از ساخت پروژه ها در باغ فدک با معارضانی روبرو شویم.

وی افزود: در حال حاضر حدود زمین برای ما مشخص نیست و ما برای محصور کردن هایپر مارکت مشکل داریم.

مدیر اجرایی پروژه هایپر مارکت پارک فدک بروجرد تصریح کرد: این پروژه هم اکنون با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

فاضل افزود: این پروژه در قالب 21 هزار متر زیربنا دارای بخشهای مختلفی چون قسمت های تجاری، سردخانه و قسمت اداری در باغ فدک بروجرد در حال ساخت است که تا کنون 3 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

وی ادامه داد: برآورد می شود برای تکمیل هایپر مارکت پارک فدک 3 میلیارد تومان دیگر نیاز است و امید می رود این مجموعه تا پایان سال 90 ساخته شود.

فاضل یادآور شد: همچنین رستوران وسط دریاچه باغ فدک بروجرد با پیشرفت فیزیکی 40 درصدی در حال ساخت است که ما در این قسمت نیز با مشکل انتقال سند مالکیت زمین مواجه هستیم.