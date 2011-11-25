برنامه "آسیب شناسی فرهنگ محرم" در دماوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، این ویژه برنامه صبح شنبه پنجم آذرماه با سخنرانی حجت الاسلام مهدی زینلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دماوند توسط باشگاه پژوهشگران جوان واحد دماوند در نماز خانه این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد دماوند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این برنامه سی دی هایی با نام و مضمون آسیب شناسی فرهنگ عزاداری بین دانشجویان و دیگر حاضران در برنامه توزیع می شود.

محمدرضا حاج علی اکبری افزود: با تبلیغات محیطی صورت گرفته، از تمامی دانشجویان، استادان و کارکنان دعوت شده تا در این مراسم حاضر شوند و انتظار می رود استقبال خوبی از این ویژه برنامه صورت گیرد.

وی اضافه کرد: این برنامه در امتداد دیگر برنامه های مصوب سالانه باشگاه است و در آینده نیز هفت کارگاه در ایام هفته پژوهش در این واحد خواهیم داشت که بعدا جزئیات آن را اعلام می کنیم.

تدارک ویژه واحد دماوند برای ماه محرم

روابط عمومی این واحد دانشگاهی نیز مهمترین برنامه فرهنگی واحد دماوند در ایام محرم را در دو بخش سخنرانی صبحها و عزادرای و مرثیه سرایی ظهرها اعلام کرد.

هر روز صبح و در دهه اول محرم، سخنرانان و اندیشمندان مذهبی برجسته منطقه که برخی از آنها از استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند نیز هستند، در این واحد درباره قیام بزرگ امام حسین(ع) و نتایج و پیامدهای آن سخنرانی می کنند.

پس از نماز ظهر و عصر نیز مراسم مرثیه سرایی و عزاداری برای سرور و سالار شهیدان عالم و یارانش برگزار می شود.

در این سلسسه سخنرانیها، علیرضا قاسمی فرماندار دماوند، حجت الاسلام محمد علاء الدینی امام جمعه شهر، دکتر صفری رئیس دانشگاه آزاد واحد دماوند، حجت الاسلام کرمانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، حجت الاسلام ردائی امام جمعه شهر آبسرد، حجت الاسلام سراج مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه رودهن، حجت الاسلام استیری امام جمعه فیروزکوه و تنی چند از استادان این واحد دانشگاهی به سخنرانی خواهند پرداخت.

در کنار اینها، پارچه های نقش بندی شده به اشعار حسینی و طرحهای اسلیمی، در و دیوارهای ساختمان اصلی و ساختمانهای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند را تزیین کرده است؛ این پارچه ها با پوسترها و بنرهایی مرتبط با ماه محرم همراه شده تا فضای معنوی خاصی را برای استقبال از این ماه مهیا کند.

قرائت هر روزه زیارت عاشورا در نمازخانه مجتمع دانشگاهی، اولین برنامه این واحد است و هر روز در مراسم نماز جماعت ظهر و عصر نیز در دهه اول محرم برنامه مرثیه سرایی توسط مداحان اهل بیت انجام می شود.