بسیج پشتیبان نظام است/ نحوه عزاداری ها نباید اعتقادت مردم را سست کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز، در آیین عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان بجنورد، اظهار داشت: اگر فکر تجاوز به کشور در مخیله دشمنان خطور کرده است باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های فولادین بسیجیان کنند.

وی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتش، سپاه و بسیج قدرتمندی دارد و از خطر های احتمالی دشمنان نیز بیمی ندارد.

وی افزود: دشمنان گاهی حصر اقتصادی نظام را مطرح می کنند و حال نیز زمزمه های حمله نظامی را به راه انداخته اند، با این وجود ملت ایران به این گونه صداهای شیطانی توجهی ندارد و کوچکرین هراسی را به خود راه نمی دهد.

آیت الله مهمان نواز در ادامه سخنان خود به فرا رسیدن ماه محرم و مغتنم شمردن این ماه نیز اشاره کرد و گفت: نحوه عزاداری ها نباید اعتقادت مردم را سست و تضعیف کندچرا که دشمنان سعی دارند عزاداری های امام حسین(ع) را با مسائلی آمیخته کنند که اعتقادات مردم کشورمان را ضعیف جلوه دهند.

وی اظهار داشت: اخلاص در عزاداری ها باید مورد توجه عموم مردم باشد و کوچکترین ریایی در آن دیده نشود.

خطیب جمعه شهرستان بجنورد فلسفه قیام امام حسین(ع) را احیای دین اسلام عنوان کرد و افزود: امام در شرایطی قیام کرد که وضعیتی در جامعه ایجاد شده بود که دین اسلام فقط بر سر زبان ها جاری بود ودین به اعضاء و جوارح آنان نرسیده بود.

وی شرایط حال حاضر جهان کنونی را مشابه زمانی بیان کرد که امام حسین (ع) نمی توانست سکوت کند و ببیند که دیگر از اسلامی نام باقی نمی ماند.

وی گفت: اکنون در وضعیت خطرناکی قرار داریم که دین فقط بر سر زبان ها جاریست و مردم بکشورهای اسلامی باید با قیامشان ظالمان و حاکمان را محکوم کنند.