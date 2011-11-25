ونگر در آرسنال می میرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرس گفت با وجود شایعاتی که در خصوص جدایی ونگر از آرسنال وجود دارد این مربی در جمع توپچی‌های لندن به کار خود ادامه خواهد داد.

ونگر 15 سال است که در آرسنال حضور دارد و به دلیل شروع ناامیدکننده رقابت‌های این فصل لیگ برتر، انتقادات فراوانی به وی شده است.

پیرس در گفتگو با "تلگراف" اظهار داشت: فکر می کنم ونگر در آرسنال خواهد مرد. او همان ارزشی را در آرسنال دارد که "سرآلکس فرگوسن" در منچستریونایتد و "گای رو" در اوسر دارد. به عقیده من ونگر در آرسنال می ماند، زیرا آرسنال به او نیاز دارد و او هم نیازمند آرسنال است. آرسنال عشق ونگر است.

وی افزود: در حال حاضر اوضاع آرام شده و آرسن روزهای بهتری را تجربه می کند. او در ماه اوت سه تا از بهترین بازیکنان خود را از دست داد (سمیر نصری، گائل کلیشی و سسک فابرگاس). من فکر می کنم این برای ونگر شوک بود و البته برای هواداران.

پیرس در پایان گفت: هر باشگاهی در انگلستان دوره‌ای بحرانی دارد. در آغاز آرسنال با این بحران مواجه بود و حالا نوبت چلسی است. من روزی را به خاطر می آورم که وقتی منچستریونایتد با نتیجه 6 بر یک به منچسترسیتی باخت همه می گفتند که من یونایتد دیگر تمام شده است. این، فوتبال است. به ویژه وقتی شما در تیم های بزرگ کار می کنید.