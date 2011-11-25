257 میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی به معلولان بابلی اختصاص یافت

علی محمدی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هم اکنون 400 نفر از افراد زیرپوشش بهزیستی بابل متقاضی دریافت وام اشتغالزایی هستند،افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 257 میلیون و 500 هزار تومان وام اشتغالزایی به 89 نفر از افراد زیر پوشش بهزیستی بابل اختصاص یافت.

وی از اختصاص 10 میلیون تومان کمک بلاعوض مدیرکل بهزیستی مازندران به مراکز زیر پوشش بهزیستی بابل خبر داد و گفت: در بازدید مدیرکل بهزیستی مازندران از مراکز زیر پوشش بهزیستی بابل، توجه به وضعیت آموزشی و تربیت آداب اسلامی و معارف دینی در مهدکودکها، ساماندهی و نظارت بر مراکز خیریه دولتی و غیر دولتی، جلب و جذب اعتبارات خیران مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود : بهزیستی بابل، پنج هزار و 910 خانوار، 12 هزار معلول و هزار و 500 مستمری بگیر را زیر پوشش دارد.

رئیس بهزیستی بابل گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 250 میلیون تومان وام اشتغالزایی به مددجویان زیرپوشش بهزیستی بابل پرداخت شد.

محمدی فیروزجایی به افزایش تعداد معلولان زیر پوشش بهزیستی بابل در سالجاری اشاره کرد و افزود: با پیوستن 300 خانوار به مجموعه زیر پوشش بهزیستی بابل، تعداد خانوارهای زیرپوشش بهزیستی بابل نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد افزایش یافته است.

وی به تامین مسکن مهر مددجویان زیر پوشش بابلی اشاره کرد وگفت: از 15 درصد مسکن مهر در دست احداث شهرستان بابل که معلولان زیر پوشش بهزیستی بابل تعلق گرفته، 48 واحد مسکن برای معلولان بابلی در دست احداث است.