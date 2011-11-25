آسمان کرمانشاه تا اواخر هفته آینده صاف است

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ هوای استان کرمانشاه امروز ظهر و امشب نیمه ابری و گاهی اوقات با بارش پراکنده باران همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: این بارشها در نواحی سردسیر، ارتفاعات و گردنه های برفگیر، به شکل رگبار پراکنده برف همراه است.

قاسمی افزود: صبح فردا، احتمال تشکیل مه صبحگاهی در نواحی سردسیر، مناطق مرطوب و حواشی رودخانه ها استان کرمانشاه دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به شرایط پایدار در استان کرمانشاه در چند روز آینده گفت:‌ از فردا شنبه تا حداقل روز سه شنبه هفته آینده، بارشی برای سطح استان نخواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: متوسط دمای هوا در نقاط مختلف استان نیز تا روز دو شنبه نوسانات زیادی نخواهد داشت.

