گروههاي حماس و جهاد اسلامي با رئيس منتخب تشكيلات خودگردان فلسطين همكاري مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، دوگروه جنبش جهاد اسلامي فلسطين و حماس خبردادند: علي رغم اينكه انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين را تحريم كرده اند اما با رئيس منتخب تشكيلات خودگردان فلسطين تعامل و همكاري خواهند كرد .

سامي ابوزهري سخنگوي جنبش حماس درهمين رابطه گفت: با وجوداينكه ما انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين را تحريم كرده ايم اما با رئيس منتخب مردم فلسطين همكاري خواهيم كرد.

درهمين حال محمد الهندي يكي از رهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين نيز تاكيد كرد: اين جنبش با رئيس آينده تشكيلات خودگردان فلسطين همكاري خواهد كرد وما باب مذاكرات را با وي خواهيم گشود و تمام اختلافات خود را از طريق مذاكرات موجود بررسي خواهيم كرد .

اين دو گروه حماس و جهاد اسلامي فلسطين كه ازنفوذ بسيارگسترده اي در ميان فلسطينيهاي نوار غزه و كرانه باختري رود اردن برخوردارهستند پيشتر دعوت به تحريم انتخابات كرده بودند.