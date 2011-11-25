نقد فیلم "مصائب چارلی" / مراسم افتتاحیه "بدرود بغداد" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و هجدمین نشست باشگاه فیلم تهران، فیلم سینمایی "مصائب چارلی" ساخته علیرضا سعادت نیا یکشنبه 6 آذرماه، نمایش نقد و بررسی می شود. این فیلم محصول مشترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و نخستین تجربه علیرضا سعادت نیا در مقام کارگردانی فیلم بلند سینمایی است.



داستان این فیلم 90 دقیقه ای درباره روشنده دوره‌ گرد نفت و بنزین کاکازاد مهدی هاشمی است که در منطقه اربیل کردستان زندگی می کند. او که عاشق فیلم و سینماست به طور اتفاقی روزی در بازار کهنه فروشی یک آپارات سینما را دیده و خریداری می‌کند و ... در این فیلم مهدی هاشمی، آلیویا نارین اکرام، هه فال اسماعیل نوری، سویت لانه و ... به ایفای نقش پرداختند.



جلسه پرسش و پاسخ این فیلم بلافاصله پس از نمایش آن با حضور علیرضا سبط احمدی تهیه کننده، علیرضا سعادت‌نیا

کارگردان، مهدی هاشمی بازیگر، پرویز ابنار صداگذار و غزاله حاجی مشهدی کارشناس منتقد برگزار خواهد شد.



- مراسم افتتاحیه فیلم "بدرود بغداد" ساخته مهدی نادری روز سوم آذر ماه در موزه سینما برگزار شد. مهدی نادری در سخنانی از تمام افرادی که برای حمایت از فیلم در سالن حاضر شدند، تشکر کرد و گفت:‌ هر کسی یک بار فیلم بسازد، می‌داند لحظه‌ نمایش فیلم به عنوان لحظه‌ای که حاصل ایده شما به روی پرده می‌رود، چه لحظه بزرگی است.

وی افزود: در واقع همه آن چیزی که تا قبل از نمایش برای یک فیلمساز وجود دارد رویاست و این دو سه ساعتی که روی پرده فیلمش به نمایش درمی‌آید، واقعیت تمام است. من به تمام کسانی که برای نمایش افتتاحیه فیلم در این مکان حاضر شده‌اند درود می‌فرستم و می‌گویم که اگر می‌خواهیم بگوییم که جامعه با فرهنگی هستیم و از جوانانمان حمایت می‌کنیم باید این مطلب را به صورت عملی در چنین مکان‌هایی نشان بدهیم.

نادری ضمن تشکر دوباره از حاضران و کسانی که او را در نمایش فیلم یاری کردند، گفت: از همه شما دوستان می‌خواهم که نگذارید فیلم‌های سرمایه‌داری که فاصله طبقاتی را در سینما روز به روز بیشتر می‌کند بر این هنر غالب شود.

وی این فیلم را به مجید بهرامی و عدنان‌شاه طلایی دو بازیگر فیلمش تقدیم کرد و ادامه داد:‌ پیش از این فکر می‌کردم که این فیلم را به سه ملت تقدیم کنم. می‌خواستم "بدرود بغداد" را به ملت ایران‌ که هیچ جنگی را آغاز نکرده،‌ به ملت لهستان که بارها که از روی نقشه حذف شده و باز ایستاده است و به ملت سوئیس که 717 سال با هیچ ملتی نجنگیده، تقدیم کنم اما اینجا می‌بینم که باید فیلمم را به دونفر از مقاوم‌ترین دوستانی که می‌شناسم تقدیم کنم، آنها دو مشکل شبیه هم دارند.

محمد درمنش مسئول اجرای طرح نمایش فیلم‌های مخاطب خاص نیز ضمن ابراز خرسندی از آغاز این طرح گفت:‌ به نظرم بهترین اتفاق می‌تواند دیدن اثر بسیار خوب مهدی نادری در کنار یکدیگر باشد. امیدوارم در برابر سینما خواص،‌ سینمای فرهنگی حمایت شود.

در این مراسم هنرمندانی چون بهروز افخمی، ‌محمد شیروانی، محسن امیر یوسفی‌، پناه برخدا رضایی‌، محمد شیروانی، عدنان شاه طلایی، ساسان سالور، جمشید گرگین‌، محمد زرین‌دست، حامد بهداد‌، شیرین بینا‌، هنگامه قاضیانی‌ و اصغر شاهوردی و... حضور داشتند.

- محمد علی طالبی کارگردان سینما و برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کودک گفت: رویداد بیست و پنجم در تمامی ابعاد و بخش ها به شکل آبرومند و استانداردی برگزار شد. جابجایی مکان برگزاری جشنواره نه تنها منجر به تاثیرات منفی نشد بلکه به افزایش جنبه های کیفی این رویداد کمک کرد و باید از مسئولین برگزاری جشنواره برای برگزاری این رویداد تاثیرگذار از لحاظ کمی و کیفی تشکر کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: حضور و ارتباط خوب تماشاگران کودک در این دوره از جشنواره قابل توجه بود و نکته ای که باید در دوره های بعدی برگزاری جشنواره مورد توجه قرار گیرد برگزاری نشست های مشترک با میهمانان خارجی است تا در این جلسات تبادل اطلاعات به شکل مطلوبی صورت گیرد. به هر حال دریافت جایزه ویژه هیئت داوران در این دوره جشنواره برای من بسیار مهم و ارزشمند است.



- ابراهیم فروزش کارگردان سینما در مورد برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان عنوان کرد: آخرین بار در جشنواره بیست و سوم حاضر بودم و خوشحالم که این رویداد به مکان اصلی برگزاری خود یعنی شهر اصفهان پایتخت فرهنگی ایران، برگشته است. برگزاری بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم کودک با اشتیاق و استقبال خوبی از سوی مردم و کودکان اصفهانی رو به روشد و سالن های نمایش دهنده فیلم های جشنواره همیشه شاهد حضور پرشور مخاطبان بود.

کارگردان فیلم " شیر تو شیر " ضمن اشاره به برگزاری خوب و قابل قبول جشنواره، گفت: با توجه به استقبالی که از نمایش فیلم ها صورت گرفت امیدوارم در دوره بعدی برگزاری جشنواره تعداد سالن های نمایش دهنده فیلم ها افزایش یابد و سیستم های صوتی سینماها مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.



فروزش با اشاره به نمایش حجم قابل قبولی از فیلم های با کیفیت در جشنواره، افزود: حضور بیش از ۱۶ فیلم در بخش مسابقه جشنواره نشان می دهد سینمای کودک در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته است. البته در بحث داوری همیشه جشنواره ها با حرف و حدیث های روبه رو بوده اند و امیدوارم در دوره های بعد در این بخش دقت بیشتری صورت گیرد.