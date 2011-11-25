تعقل، اساس اجرای امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مرادی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز، گفت: بحث امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات است که باید به صورت منطقی با این مورد برخورد و اجرایی شود.

وی ادامه داد: این امر فریضه ای است که باید با استدلال و منطق انجام شود نه اینکه با برخورد های تحکمی صورت گیرد.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه تشویق یکی از راه های مناسب امر به معروف و نهی از منکر است، تاکید کرد: خانواده از جمله جوامعی است که به راحتی می تواند بحث امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی کند که در این میان بحث تشویق به انجام معروف به خوبی موثر خواهد بود.

حجت الاسلام مرادی یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است که متاسفانه در کشور ما مقفول مانده و باید بیشتر از قبل به آن توجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، گفت: یکی از مهترین دلایل موفقیت ما در هشت سال دفاع مقدس بسیجیان بودن که در یکی از دستان خود اسلحه و در دست دیگر خود قرآن داشتند.

امام جمعه موقت شیراز تصریح کرد: امروز نیز با وجود همین بسیجیان است که دشمنان جرات حمله و تجاوز به کشور اسلامی ما را به خود نمی دهند.

حجت الاسلام مرادی تاکید کرد: حمله که هیچ حتی تهدید دشمنان را نیز ملت بزرگ ایران تحمل نخواهند کرد.

وی یادآور شد: فلسفه تشکیل بسیج سه موضوع حفظ و حراست از انقلاب و دستاورد های آن، دفاع از استقلال و تمامیت عرضی کشور و شکل گیری نیروهای داوطلب مردمی تا مرز 20 میلیون نفر بود.