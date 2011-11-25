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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

از سوی وزارت علوم/

شرایط پرداخت مرحله پنجم پژوهانه دانشجویان دکتری اعلام شد

شرایط پرداخت مرحله پنجم پژوهانه دانشجویان دکتری اعلام شد

شرایط اعطای پرداخت مرحله پنجم پژوهانه به دانشجویان مقطع دکتری از سوی وزارت علوم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم به معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاهها اعلام کرد که اطلاعات و مشخصات دانشجویانی که پیشنهاد رساله آنها در پایگاه http://thesis.irandoc.ac.ir ثبت شده، پس از بررسی اطلاعات و مشخصات مربوطه، طبق شیوه نامه ابلاغی طرح پژوهانه، تایید یا رد شود.

متقاضیان دریافت اعتبار پژوهانه در مرحله پنجم باید ورودی نیمسال دوم بهمن ماه 87 به بعد و پیشنهاد رساله آنان در بازه زمانی 6 بهمن ماه 89 تا 31 شهریورماه 90 دفاع شده باشد.

وزارت علوم تاکید کرد اطلاعات دانشجویانی که بعد از 30 آذرماه 90 بررسی و تایید شود توسط این مرکز دریافت نمی شود.
 

کد مطلب 1468862

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