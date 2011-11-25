شرایط پرداخت مرحله پنجم پژوهانه دانشجویان دکتری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم به معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاهها اعلام کرد که اطلاعات و مشخصات دانشجویانی که پیشنهاد رساله آنها در پایگاه http://thesis.irandoc.ac.ir ثبت شده، پس از بررسی اطلاعات و مشخصات مربوطه، طبق شیوه نامه ابلاغی طرح پژوهانه، تایید یا رد شود.

متقاضیان دریافت اعتبار پژوهانه در مرحله پنجم باید ورودی نیمسال دوم بهمن ماه 87 به بعد و پیشنهاد رساله آنان در بازه زمانی 6 بهمن ماه 89 تا 31 شهریورماه 90 دفاع شده باشد.

وزارت علوم تاکید کرد اطلاعات دانشجویانی که بعد از 30 آذرماه 90 بررسی و تایید شود توسط این مرکز دریافت نمی شود.

